Boston: la ciudad elegida por empresa regional de software para crecer en USA

Muy cerca del prestigioso MIT, Lagash abre nueva sede para expandir su negocio en la Costa Este de Estados Unidos.

BOSTON, 11 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Con una experiencia de más de 17 años en el mercado de América Latina y de Estados Unidos, la empresa especializada en desarrollo de software y transformación digital de los negocios, Lagash, anunció la apertura de su oficina en Boston.

La nueva sede será el hub de la compañía para expandir sus negocios en la Costa Este de Estados Unidos. La nueva oficina, ubicada sobre la Av. Massachusetts, Cambridge, albergará al equipo de profesionales que actualmente están desarrollando soluciones tecnológicas basadas en Inteligencia Artificial, Blockchain y UX research para distintas compañías locales.

Lagash cerrará el año con un volumen de negocios de USD 22 millones y planea duplicarlo para el 2020. La compañía cuenta con sedes en 6 países y 9 centros de delivery de servicios en América Latina y Estados Unidos. Entre sus principales clientes se encuentran Heineken, Microsoft, McDonalds, Banco Santander, Banco Supervielle, Wallmart, Telmex Axion, entre otros.

"Boston es para nosotros un epicentro fabuloso para expandir nuestro know how en Estados Unidos porque nos permite formar parte del ecosistema de innovación más importante del mundo que se desarrolla en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). En cada rincón uno puede encontrar una oportunidad para incorporar lo último en investigación científica y tecnológica y desarrollar soluciones que faciliten la vida de las personas y las organizaciones. Las empresas protagonistas de la próxima década están creciendo hoy aquí" afirma entusiasmado desde la nueva sede Federico García, CEO de Lagash.

Precisamente por su amplia experiencia en América Latina, García fue designado como jurado del reconocido MIT Inclusive Innovation Challenge 2018 que por primera vez se realiza para América Latina. Este programa, organizado por el MIT, otorga 1.000.000 de dólares a emprendedores de la región que utilizan la tecnología para generar nuevas oportunidades de desarrollo económico en su comunidad.

Acerca de Lagash

Es una compañía de personas apasionadas por crear soluciones tecnológicas en forma ágil que resuelvan las problemáticas de las empresas en la era de la transformación digital y provoquen alto impacto en su negocio. Con un equipo de 500 profesionales trabajando en 6 sedes América Latina (Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y México) y Estados Unidos (Seattle) y 9 centros de delivery de servicios, Lagash desarrolla proyectos innovadores bajo la metodología de continuos delivery para que sus clientes puedan innovar a gran velocidad. Más información en www.lagash.com

Contacto de prensa:



Area 4 Comunicaciones



Maximiliano Carbajal



maxi@area4.com.ar



M: +54911 50374982

FUENTE Lagash

Related Links

http://www.lagash.com