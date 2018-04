Branded Research verbessert Datenschutz und Sicherheitsstandards durch Einhaltung der EU-DSGVO

Die Allgemeine Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) tritt am 25. Mai 2018 in Kraft. Diese Verordnung erfordert eine Umstellung in den Verfahren zur Erfassung, Archivierung und Nutzung der Daten von Community-Mitgliedern für Forschungsstudien von Kunden. Die Richtlinie fordert Transparenz für die Datenerfassung und den Datenschutz.

„Das Team von Branded befasst sich intensiv mit unserer Sicherheitsinfrastruktur und verbessert seine Verfahren kontinuierlich, um alle erfassten, verarbeiteten und archivierten Daten zu schützen", sagt Matt Gaffney, CEO von Branded. „Im vergangenen Jahr haben wir Prozesse sorgfältig entwickelt und geprüft, die unsere Kunden wie auch die Mitglieder der Branded Surveys Community explizit in Konformität mit diesen neuen Datenschutzrichtlinien schützen. Wir gewährleisten die Integrität und Sicherheit von Daten in Übereinstimmung mit den Anforderungen der EU-DSGVO in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten insgesamt."

Branded bestätigt die Rechte der Branded Surveys Community-Mitglieder gemäß der EU-DSGVO. Diese Rechte umfassen u. a. Folgendes:

Benachrichtigung und Mitteilung bezüglicher erfasster personenbezogener Daten

Einwilligung von Erziehungsberechtigten für Nutzer unter 16 Jahren

Das Recht zu verstehen, wie die Daten genutzt werden

Das Zugriffsrecht durch Panel-Teilnehmer

Das Recht zur Richtigstellung

Das Widerspruchsrecht

Das Recht zur Datenübertragbarkeit

Das Recht vergessen zu werden

Die EU-DSGVO fordert für alle EU-Bürger das Recht zur Einsicht und zum Herunterladen von Daten, die über sie erfasst werden. Im Rahmen der vollen Transparenz erstreckt Branded diese Rechte freiwillig auch auf seine Mitglieder in den USA und in Kanada. „Wir sind der Meinung, dass alle unsere Community-Mitglieder die gleichen Rechte auf Datenschutz und Transparenz haben sollten – nicht nur in Europa", sagt Gaffney. Der Bericht wird alle Antwortdaten von Mitgliedern enthalten sowie Details zu IP-Adressen, Browser-Informationen und mehr.

Branded wird sich in Bezug auf neue, von den zuständigen Datenschutzbehörden erlassene Richtlinien im Rahmen der EU-DSGVO auf dem Laufenden halten und seine Verfahren ggf. entsprechend anpassen. Falls Sie weitere Informationen wünschen und wissen möchten, wie Sie auf die EU-DSGVO-konformen Umfragen überwechseln können, wenden Sie sich an uns unter info@gobranded.com.

Informationen zu Branded Research, Inc.

Branded ist ein führender Anbieter von Lösungen für Marktforschung und Markterkenntnisse, der seinen Kunden informiertere Entscheidungen im Hinblick auf Marketing und Produktentwicklung ermöglicht. Durch erprobte und innovative Methoden sowie mithilfe unternehmenseigener Technologien wie Branded Surveys ist Branded Research in der Lage, die Konsumenten aktiv einzubinden und spezifische Zielgruppen zu erreichen, was letztendlich zu präziseren und vollständigen Enddaten führt.

Danielle Ricci

danielle@gobranded.com

888-848-2525

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/560571/Branded_Logo.jpg

SOURCE Branded Research, Inc.

Related Links

http://gobranded.com