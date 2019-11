Brasil é o 58º colocado no ranking mundial de bem-estar e consciência

SÃO PAULO, 19 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- O autor e pensador inglês, Richard Barrett, estará no Brasil, entre os dias 30 de outubro e 21 de novembro, para o lançamento do "2019 GLOBAL CONSCIOUSNESS REPORT", realizado pela Barrett Academy for the Advancement of Human Values, que utiliza ferramentas da metodologia dos Sete Níveis de Consciência desenvolvida por Richard Barrett: sobrevivência; relacionamentos; autoestima; transformação; coesão interna; fazer a diferença e servir. O relatório apresenta o Indicador de Consciência Global (Global Consciousness Indicator - GCI) – visão geral do estado atual da consciência mundial e como ela evoluiu entre 2014 e 2018, identificando as nações com mais consciência no mundo; as nações que melhoraram em consciência; e quais nações declinaram. Para esta temporada brasileira, Barrett preparou um recorte Brasil do estudo, que será apresentado ao longo dos encontros, palestras e workshops que realizará no país.

Indicador de Consciência Global (GCI)

O GCI é um barômetro de consciência que mede o bem-estar dos cidadãos de uma nação, baseado no modelo Barrett dos Sete Níveis de Consciência. Apesar do grande número de indicadores globais disponíveis, não há indicador que meça o bem-estar geral de uma nação. O GCI foi criado para corrigir essa situação, alocando dois, três ou quatro dos indicadores globais, como saúde, paz e educação, para cada um dos sete níveis de consciência - dezessete indicadores foram utilizados no total.

Recorte Brasil

O recorte Brasil do estudo será apresentado como "2019 WELL-BEING – BRAZIL CONSCIOUSNESS REPORT" e coloca o Brasil como 58º colocado no ranking mundial de bem-estar, com registro de considerável queda no ranking, se comparado ao mapeamento de 2016, quando ocupávamos a 51ª colocação e de 2014, período em que éramos os 49º colocados. Pela lista, a Noruega é o país onde se desfruta do melhor bem-estar, seguido de países como Nova Zelândia, Finlândia, Dinamarca e Suíça.

O recorte Brasil ainda aponta que os principais motivos que levam o Brasil a essa situação de baixo bem-estar estão relacionados ao nível de corrupção, à precariedade da infraestrutura de saúde física e mental e ao baixo desempenho econômico. "Acredito que a evolução do cidadão, de uma organização ou da nação são definidas por Sete Níveis de Consciência, que são sobrevivência, relacionamentos, autoestima, transformação, coesão interna, interdependência e servir. Por essa razão, tenho me dedicado a formatar estudos e ações que resolvam esses desafios", explica Barrett.

Richard lista as ações que poderiam ser adotadas pelo Brasil, seguindo as conclusões do recorte Brasil e no conceito dos Sete Níveis de Consciência de Liderança criados por ele:

Sobrevivência - É importante abordar os níveis crescentes de corrupção, com empenho. Sem esse esforço, o Brasil continuará tendo problemas com o desempenho econômico em declínio, com prejuízos à força, estabilidade e legitimidade do Estado. Relacionamentos - A segurança pessoal e os níveis de violência estão aumentando, demandando uma ação efetiva antes que os problemas piorem. Autoestima - É importante focar na melhoria do suporte dado às relações de trabalho, que, próximo à redução da corrupção, é a segunda questão mais importante. Transformação - Este é o nível de consciência com melhor desempenho, com algumas das classificações mais altas. Deve haver um foco sustentado em continuar a melhorar o nível de democracia, igualdade de gênero e liberdade individual e de imprensa. Coesão interna - Deve haver um foco contínuo na melhoria do nível de coesão social. Fazer a diferença - São necessários maiores esforços para melhorar a qualidade do meio ambiente e, particularmente, o gerenciamento da proteção ambiental. Servir - O nível de força, estabilidade e legitimidade do Estado e o nível de felicidade das pessoas reduziram significativamente entre 2016 e 2018. Essas questões são causadas por falhas relacionadas à corrupção, ao apoio ao ambiente empresarial e ao nível de violência, que precisam de atenção urgente.

Passagem de Richard Barrett pelo Brasil

Richard Barrett vem ao Brasil a convite das empresas Crescimentum, Culture for Performance, Liderança Integral, NB Heart e Values Move. As cinco consultorias são grandes exemplos da efetividade da metodologia Sete Níveis de Consciência, ajudando inúmeras empresas no Brasil em projetos relacionados à cultura organizacional, a definição e aplicação do propósito de um negócio, e resgate do orgulho dos colaboradores como parte integrante da empresa, inclusive em períodos pós-crise de imagem e reputação.

