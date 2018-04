Brasileira ganha US$ 50 mil em jogo de Perguntas e Respostas de app

A maior premiação conquistada no app desde o seu lançamento foi a da estudante mineira Thalita Acioli, de 22 anos, primeira participante a conquistar sozinha o prêmio máximo. Apaixonada por jogos de perguntas e respostas desde pequena, Thalita arrematou o prêmio de US$ 50 mil na edição especial do Super Bowl, em fevereiro deste ano.

O prêmio agora está sendo usado para pagar a faculdade de Medicina de Thalita – curso que não poderia pagar, não fosse a tentativa no aplicativo. Segundo a jovem, o jogo envolveu conhecimento e muita sorte já que pode contar com a ajuda dos familiares. "Eu tinha muitas pessoas na casa que, por acaso, sabiam muito sobre futebol, incluindo meu pai e meu irmão, ambos são fãs do time Patriots", conta a estudante.

Para ganhar o prêmio máximo, Thalita venceu um jogo de sobrevivência com o tema do Super Bowl, em que as perguntas continuavam até que sobrasse apenas um jogador. "Eu fiz todo o caminho para a rodada 35 e pude contar com a ajuda de três vidas extras, que me permitiram voltar ao jogo. Além de ser um jogo divertido, se você continuar participando, tem a chance de ganhar alguma coisa", conta.

No mês de abril, o QuizBiz conta com a participação do Youtuber Vinícius Dalpino, mais conhecido como Vinishow, na apresentação. Os participantes concorrem ao prêmio de US$ 10 mil a cada edição, aproximadamente R$33 mil.

Sobre o app

Lançado em abril de 2016, o app Live.me é líder no mercado de conteúdo móvel. Entre os atrativos do app de transmissão ao vivo, está o fato de possibilitar que os usuários ganhem dinheiro com apresentações criativas, mostrando seu dia a dia, batendo papo e se conectando com pessoas de todo o globo de forma instantânea. Atualmente, a plataforma tem mais de 40 milhões de usuários cadastrados.

A Live.me Inc., desenvolvedora do app, foi listada como uma das Empresas Mais Inovadoras em vídeo da Fast Company e considerada líder em vídeo móvel na indústria de transmissão ao vivo. O portfólio da Live.me Inc. também inclui o Cheez, aplicativo social de vídeo curto que destaca o poder da criatividade em 17 segundos.

