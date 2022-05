Brazil Promotion Day deve movimentar cerca de 5,1 milhões em Campinas

Thais cita que Campinas tem uma localização privilegiada onde se encontram as 50 maiores empresas do Brasil e mais de 4.500 indústrias, o que foi um fator decisivo para a escolha da cidade. "Em todas as edições já realizadas na cidade, o evento sempre se destacou pela alta qualificação dos visitantes e grande índice de aprovação", ressalta Thais.

Os visitantes poderão encontrar soluções para campanhas e ações promocionais, novidades em serviços para eventos e inovações para merchandising no pdv. O evento ainda contará, simultaneamente à exposição, com conteúdo de alta qualidade desenvolvido para contribuir e inspirar profissionais das áreas do marketing, comunicação, eventos, trade marketing e de áreas semelhantes. Serão realizadas palestras gratuitas apresentadas por grandes experts do mercado.

As inscrições devem ser realizadas no site do Brazil Promotion Day no qual os ingressos poderão ser adquiridos gratuitamente.

Site do evento: www.brazilpromotion.com.br/day/pracas/campinas/

Contribuição social

A participação no evento é gratuita. E para participar das palestras, os visitantes devem levar um quilo de alimento não perecível, que será doado a um projeto social.

Vitória Hotel Concept recebe evento

O Vitória Hotel Concept será o local do evento. Localizado em uma das principais avenidas da cidade, ele proporciona um deslocamento fácil para qualquer região da cidade.

Sobre a Feira

O Brazil Promotion Day é a versão itinerante de apenas um dia da principal feira de marketing promocional do Brasil que acontece em São Paulo. A exposição apresenta fornecedores com as últimas novidades em brindes, produtos e serviços promocionais, serviços para eventos e soluções para merchandising no ponto de venda. Paralelamente ao evento, acontecem palestras sobre tendências de marketing promocional.

