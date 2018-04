Buccellati prevede un brillante futuro con Centric

Buccellati, l'esclusiva azienda italiana produttrice di gioielli, famosa per la sua raffinata artigianalità, ha scelto Centric Software come soluzione PLM (Product Lifecycle Management) per la gestione del ciclo di vita dei propri prodotti. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative ad aziende di moda, retail, calzature, articoli per l'outdoor, prodotti di lusso e di largo consumo per aiutarle a raggiungere obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/455901/Centric_Software_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/664122/Buccellati_Centric_Software.jpg )



Buccellati è una prestigiosa azienda italiana produttrice di gioielli, fondata a Milano nel 1919 dal talentuoso orafo Mario Buccellati. L'azienda è stata gestita per vari decenni dalla famiglia Buccellati e oggi produce gioielli, orologi e argenteria. Buccellati ha conquistato la propria eccellente reputazione per l'elevata qualità dell' assortimento al punto vendita, nonché per gli esclusivi e personalizzati pezzi unici e oggi vende i propri prodotti in circa 40 boutique a marchio Buccellati e 150 store multimarca specializzati in tutto il mondo. Nel 2017 il gruppo cinese Gangtai, quotato presso la Borsa valori di Shanghai, ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Buccellati e questo cambiamento ha portato ad ambiziosi piani di crescita e di espansione internazionale.

"Il nostro obiettivo è aprire entro i prossimi cinque anni 88 nuovi negozi Buccellati nel mondo e portare l'azienda a decuplicare le proprie dimensioni", afferma Gianluca Brozzetti, CEO del Gruppo Buccellati. "Buccellati è un'azienda di grande prestigio e successo e con una fiera tradizione di artigianato, ma è relativamente piccola rispetto ai suoi concorrenti diretti. Vogliamo rendere Buccellati un brand globale di alta gioielleria. Un progetto come questo non può essere gestito senza sistemi adeguati".

Negli ultimi anni Buccellati ha effettuato importanti investimenti in tecnologia, fra cui una soluzione ERP (Enterprise Resource Planning) e un software specifico per la vendita al dettaglio. Come precisa Gianluca Brozzetti, la soluzione PLM era il pezzo mancante del puzzle.

"Il software che avevamo in azienda non era sufficiente per i nostri piani di crescita: avevamo bisogno di una soluzione PLM in grado di offrire il più alto livello di supporto per l'intero ciclo di vita del prodotto", afferma Brozzetti. "Fino a poco tempo fa, buona parte dei disegni e delle schede prodotto di Buccellati erano tracciati manualmente su carta. Si tratta di bellissimi documenti che tuttavia non sono proprio semplici da utilizzare per la condivisione di informazioni. Per avanzare verso il futuro, ci serve una digitalizzazione totale".

Gianluca Brozzetti sottolinea che la soluzione PLM di Centric era stata consigliata dai consulenti di Buccellati e che i professionisti IT interni all'azienda erano pienamente d'accordo sul fatto che Centric avrebbe fornito la soluzione migliore.

"Quando abbiamo esaminato le caratteristiche di Centric PLM, abbiamo subito capito che eravamo sulla strada giusta", afferma Silvia Rovati, Direttore IT del Gruppo Buccellati. "Centric PLM comunica facilmente con gli altri sistemi software dell'azienda e, come abbiamo potuto osservare, è stata adottata da molte aziende che realizzano gioielli. Una delle caratteristiche del nostro settore risiede nella modalità di misurazione dei prodotti che prevede l'utilizzo di diverse unità di misura: grammi per l'oro, carati per i diamanti, ore per la manodopera. Non tutte le soluzioni PLM sono in grado di gestire questi parametri. La decisione è stata piuttosto ovvia e ha ottenuto un consenso immediato".

Silvia Rovati prosegue: "Il PLM traccerà ogni fase del prodotto, a partire dalla sua creazione, con accurate descrizioni e costi. Sarà possibile generare istantaneamente rendiconti mensili per l'analisi dei nostri margini di profitto. Siamo entusiasti del collegamento tra la sezione retail allo sviluppo dei prodotti, inclusa la possibilità per i rivenditori e i singoli clienti di poter disporre su tablet di cataloghi digitali connessi al PLM. Vogliamo anche connettere i negozi, in modo da essere immediatamente informati della vendita di un prodotto in uno specifico negozio e poter provvedere automaticamente al rifornimento delle scorte".

"La collaborazione con il team di Centric ci aiuterà a sostituire le vecchie abitudini con le best practice", conclude Silvia Rovati. "Non vediamo l'ora di disporre di una visione unica e affidabile di ogni prodotto e assortimento, di digitalizzare i nostri processi manuali e di lavorare in modo più efficiente".

"Siamo lieti di collaborare con Buccellati", afferma Chris Groves, President e CEO di Centric Software. "La creazione artigianale di gioielli, orologi e argenteria è un sapiente lavoro che necessita di alti livelli di precisione e dettaglio. Ci auguriamo che la nostra soluzione PLM diventi il fondamento delle caratteristiche uniche dell'attività di Buccellati e la base per la loro espansione negli anni a venire".

Buccellati (http://www.buccellati.com)

Buccellati è una delle case produttrici di alta gioielleria più famose al mondo, rinomata per la propria artigianalità, per il design e per l'unicità dei suoi capolavori. Buccellati fa dell'uso di pietre rare con forte accento sul colore uno dei propri tratti distintivi, caratteristica non comune a molti creatori di alta gioielleria. Oggi i gioielli di Buccellati sono ammirati in tutto il mondo, non solo per il loro design e per la raffinata fattura, ma anche per le esclusive tecniche di incisione tipiche della casa, che risalgono alle antiche tradizioni dei laboratori orafi del Rinascimento italiano. Le boutique di Buccellati, presenti in tutto il mondo, si trovano a Milano, Venezia, Firenze, Cala di Volpe, Capri, Monte Carlo, Parigi, Lione, Lugano, Londra, Mosca, Dubai, Beirut, New York, Chicago, Aspen, Beverly Hills, Bal Harbour, San Francisco, Palm Beach, New Orleans, Houston, San Marino, Hong Kong, Tokyo, Seul, Osaka, Nagoya, Shanghai e Pechino.

Centric Software (http://www.centricsoftware.com)

Dalla sua sede nella Silicon Valley e dagli uffici nelle capitali di tendenza in tutto il mondo, Centric Software fornisce una piattaforma di trasformazione digitale per le aziende più prestigiose che operano nei settori della moda, retail, calzature, articoli per esterni, beni di lusso e di largo consumo. Centric Visual Innovation Platform (VIP) è una raccolta di visual boards completamente digitali, concepite per dispositivi touchscreen come iPad, iPhone e per schermi TV touch-screen di grandi dimensioni. Centric VIP trasforma il processo decisionale e ne automatizza l'esecuzione per ridurre notevolmente il time to market e gli scostamenti dai trend. Centric 8, la piattaforma PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell'azienda, offre funzionalità per il merchandise planning, lo sviluppo di prodotti e materiali, il sourcing e la collaborazione fornitori, la qualità e compliance e la gestione di cataloghi di vendita e presa ordini, personalizzate per i dinamici settori dei beni di consumo. I pacchetti Centric SMB ampliano l'offerta PLM di Centric Software includendo tecnologie innovative e importanti best practice di settore, specifiche per le aziende di piccole dimensioni.

Centric Software ha ricevuto numerosi riconoscimenti del settore, tra cui il Global Product Differentiation Excellence Award di Frost & Sullivan nella categoria Retail, il titolo di Fashion and Apparel PLM nel 2016 e il Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award di Frost & Sullivan nel 2012. Red Herring ha incluso Centric tra le prime 100 società al mondo nel 2013, 2015 e 2016.

Centric è un marchio registrato di Centric Software. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto sono marchi dei rispettivi proprietari.

SOURCE Centric Software