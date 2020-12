BuyLess: O novo "Uber" para compartilhamento de qualquer coisa!

SÃO PAULO, 18 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Nos últimos anos o Brasil presenciou o lançamento de uma série de soluções focadas em economia compartilhada. Soluções para compartilhamento de carros, imóveis, bicicletas, patinetes elétricos e até mesmo roupas ganharam notoriedade.

Afinal, quais são os benefícios trazidos pela economia compartilhada? São eles: democratização do acesso a bens e serviços, redução dos impactos negativos no meio ambiente, fortalecimento de comunidades e incentivo ao consumo sustentável. "O BuyLess possui todos esses ingredientes e mais", afirma Fernando Cataldi - CEO.

Quase um terço (27%) dos brasileiros declaram que mudaram completamente seus hábitos devido a preocupações com o meio ambiente, segundo a pesquisa Sustentabilidade: O impacto no hábito dos brasileiros e nas marcas, realizada pela FGV e pela Toluna em 21/09/2019.

O aplicativo BuyLess inova nesse mercado e traz a possibilidade para qualquer pessoa anunciar produtos que estejam sem uso, disponibilizando-os para locação. Na outra ponta, pessoas que precisam de um produto para atender uma necessidade momentânea, poderão usufruir desse produto sem necessidade de aquisição. "Podem imaginar quantas furadeiras foram compradas por moradores de um condomínio de 500 apartamentos e o impacto que teríamos no meio ambiente e no bolso desses moradores se estivessem compartilhando entre si?", comenta Bráulio Sassaki - CMO.

Durante a etapa de validação do modelo de negócio, os empreendedores Fernando Cataldi e Bráulio Sassaki se depararam com dois grandes desafios: facilitar a logística para entrega e devolução dos produtos e diminuir a possibilidade de fraudes. Foi então que os empreendedores criaram o conceito de Places. "Places são como comunidades, onde você pode encontrar os produtos que precisa mais perto de você, economizando tempo com a entrega e devolução e reduzindo a probabilidade de fraude. Um Place pode ser um condomínio, um bairro, um shopping, entre outras possibilidades. Caso prefira, o usuário poderá anunciar e alugar somente dentro dos seus Places", explica Bráulio Sassaki.

Os criadores da plataforma seguem estudando propostas para acelerar a adesão do aplicativo no mercado. "Muito em breve queremos levar o BuyLess para toda a América Latina e Europa. Entre outras possibilidades, também ampliaremos a oferta de produtos e serviços, desenvolvendo recursos para integração com anunciantes profissionais que já trabalham com locações de produtos no chamado mundo off-line", afirma Fernando Cataldi.

