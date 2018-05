CAMBYOU lança a primeira rede exclusiva de caixas eletrônicos em moeda estrangeira

O mercado cambial de espécie em 2017 movimentou por volta de US$ 7,8 bilhões, sendo que aproximadamente 80% desse volume estão concentrados entre apenas 20 players, que são os grandes bancos, multinacionais de câmbio e corretoras tradicionais.

A Dibran DTVM, instituição que completa 50 anos de existência em 2018 e detentora da marca CAMBYOU, de olho no volume movimentado e na busca de soluções mais práticas em relação ao oferecido pelos maiores players, ousa ao criar a primeira plataforma online integrada a uma rede de caixas eletrônicos exclusivos de euro e dólar americano. "É um modelo de negócio escalável, inovador, com processos facilitados por meio do uso de sistemas automatizados, rápido e seguro", atesta Paulo Zapparoli, fundador da CAMBYOU.

A plataforma CAMBYOU foi desenvolvida em conjunto com a Diebold Nixdorf, uma das líderes mundiais no segmento de automação bancária. "A Dibran sai na frente das empresas de câmbio no Brasil, consumidores não pensam em canais, eles estão preocupados em ter as coisas resolvidas onde estiverem e quando precisarem. Eles vão utilizar a ferramenta mais fácil, intuitiva e acessível, por este motivo uma solução Omnichannel, independe do canal utilizado, seja ele Internet, Mobile ou ATM, podendo iniciar a transação na Internet ou Celular e finalizar no ATM", afirma Glauber Pastore – Executivo Diebold Nixdorf.

Na CAMBYOU, o cliente poderá concretizar a compra de moeda estrangeira em até 5min. O cliente escolhe a moeda estrangeira, a modalidade, a quantidade e a forma de entrega, tudo isso em um ambiente seguro. Além do cliente poder escolher a data e período de entrega, ele também tem 2 dias úteis para realizar o saque em um dos caixas eletrônicos. A transferência internacional online para pessoas físicas pode ser feita em 2 modalidades, disponibilidade no exterior e manutenção de residente.

A CAMBYOU está em negociação com diversos pontos em São Paulo para colocar suas primeiras máquinas, e pretende até 2020 ter operações com caixas eletrônicos em todas as regiões do Brasil.

www.cambyou.com.br

Telefones: 3121-2020/3123-9090

