Campanha de Edinho Silva a prefeito em 2016 vence Prêmio CAMP da Democracia em 3 categorias

BRASÍLIA, 6 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A campanha de Edinho Silva a prefeito de Araraquara em 2016 venceu, em 3 categorias, o 1º Prêmio CAMP da Democracia. A cerimônia de premiação aconteceu na quinta-feira (29), durante a Expo Fórum Digitalks 2019, no Transamerica Expo Center, em São Paulo.

A equipe de comunicação "Edinho Prefeito" arrematou a prata na categoria Melhor Campanha Digital Eleitoral, o bronze em Melhor Estratégia de Redes Sociais e mais um bronze em Melhor Campanha para Prefeito ou Senador. "Essas vitórias são um reconhecimento ao trabalho que fizemos nas eleições em que, sem a contratação de agências ou produtoras, realizamos uma campanha limpa, transparente e de baixíssimo custo", afirma o prefeito eleito.

Para a coordenadora de comunicação da campanha, a jornalista Nara Alves, o resultado demonstra a seriedade da organização do prêmio. "Diversos partidos, de todos os campos ideológicos, venceram nas mais diversas categorias, o que faz desse prêmio uma grande homenagem à democracia brasileira", ressalta.

Maior reconhecimento do marketing político brasileiro, o prêmio é resultado de uma parceria do Clube Associativo de Marketing Político (CAMP) com a Associação Americana de Consultores Políticos (AAPC), que cedeu a metodologia de inscrição e julgamento do tradicional Pollie Awards, dos Estados Unidos.

FONTE Nara Alves

