Canadá busca brasileiros: evento gratuito acontece em São Paulo para apresentar oportunidades

O Canadá é o lugar mais procurado para intercâmbio, de acordo com a agência canadense de imigração, refúgio e cidadania (CIC) 92,4 mil brasileiros pediram permissão para residir temporariamente no país entre janeiro e setembro de 2016. Ainda segundo a pesquisa, os brasileiros representam a quarta nacionalidade que mais solicita a permissão de residência temporária ou imigração para o Canadá. Contudo, um dos fatores essenciais para quem quer imigrar para o Canadá é a idade. Com o Programa Express Entry, oferecido pelo governo canadense, há uma série de requisitos os quais as pessoas precisam preencher e ganhar pontuação por isso. Outros pontos importantes do programa são: experiência profissional, formação acadêmica e habilidade nas línguas inglesa ou francesa. "Para as pessoas que não têm todos os pré-requisitos do Express Entry, a opção mais viável é cursar um programa de estudos no Canadá, ao qual chamamos de College", comenta Gabriella Facchinni, Diretora do Departamento Internacional da Sheridan College. College são instituições de ensino que oferecem cursos superiores, técnicos e tecnólogos com o objetivo de preparar o aluno direto para o mercado de trabalho. Nos Colleges privados existe a opção de cursos CO-OP, em que o estudante garante o estágio na área de estudo.

Segundo o Departamento Federal de Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá (IRCC) as profissões em alta no país são:

Representante de Vendas - Foram mais de 8,500 vagas no Site oficial da Imigração o Job Bank.



O Salário base é de $64,000 além de comissões e incentivos.



Média Salarial: $52,000 to $64,000



8,632 vagas no Job Bank

Contador - Quanto maior o negócio, mais importante a contabilidade se torna, por isso mesmo essa profissão passou a ocupar a segunda posição no Job Bank. Média Salarial: $63,000 to $75,000



720 vagas no Job Bank

Engenheiro - Project Manager - 47 vagas no Job Bank



Média Salarial: $74,000 to $92,000





Analista de Negócios - 1,080 vagas no Job Bank



Média Salarial: $73,000 to $87,000





IT Project Manager - 1,989 vagas no Job Bank



Média Salarial: $92,000 to $114,000





Gerentes de Contas - Account Manager - 186 vagas no Job Bank



Média Salarial: $75,000 to $92,000





Engenheiro de Programação - Software Engineer - 267 vagas no Job Bank



Média Salarial: $83,000 to $99,000





Profissionais de RH - Recruiter - 47 vagas no Job Bank



Média Salarial: $59,000 to $71,000





Estes assuntos e outros serão abordados na 10º edição da EXPOCanada.

O evento contará ainda com uma série de descontos que podem chegar até 2 mil dólares canadenses nos pacotes ou até mesmo semanas extras sem custo adicional em alguns cursos de inglês. Cada instituição vai oferecer suas próprias condições e regras para os estudantes. As inscrições gratuitas devem ser realizadas previamente pelo site: www.expocanada.com.br

Serviço:



Data: 15 de setembro, sábado



Local: Espaço Citron (Antigo Espaço Transatlântico)



Endereço: Rua José Guerra, 130 – São Paulo/SP



Horário: Das 11h às 19h

Entrada gratuita





