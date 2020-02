Cannes Corporate Media & TV Awards 2020 - Indkaldelse af bidrag

- Bidrag modtages ind til 4. juni

WIEN, 28. februar 2020 /PRNewswire/ -- For 11. gang vil Cannes Corporate Media & TV Awards belønne verdens bedste firmafilm, online medieproduktioner og dokumentarer med de prestigefyldte Dolphin-trofæer på Côte d'Azur. Festivalen opfordrer filmproducenter, agenturer, klientselskaber og studerende fra hele verden til at indsende deres produktioner til dette års udgave.

I juli og august vælger et panel af jurymedlemmer i topklasse, herunder Oscar- og Emmy-prisvindere samt eksperter fra marketing- og kommunikationsbranchen, dette års vindere.

Nye kategorier og fordele ved tidlig indsendelse

De to helt nye kategorier er "Videoer med brandet indhold" og erhvervskategorien "Bedste lyddesign". Kategorien "Miljø, økologi og bæredygtighed" i afsnittet Dokumentarer og rapporter er for nylig blevet tilpasset til at afspejle det meget diskuterede tema om bæredygtighed.

Alle bidrag færdiggjort inden 19. marts vil modtage en rabat på ti procent for tidlig indsendelse.

Danmark i Cannes

Der har allerede tidligere været adskillige danske selskaber mellem vinderne af Dolphin-prisen såsom Copenhagen Film Company, DR, M2 Film, Liquidminds og Danfoss. I 2017 modtog M2 Film den højeste pris ved festivalen, The White Dolphin, for produktionen "The Heart of Trade" til A.P. Møller - Maersk.

Om festivalen:

Cannes Corporate Media & TV Awards hædrer årligt verdens bedste firmafilm, online medieproduktioner, dokumentarer og rapporter i et af verdens vigtigste filmcentre: i Cannes, Frankrig. Festivalen blev i 2010 grundlagt af Filmservice International. Siden da er den vokset konstant og er blevet en af de største festivaler for firmafilm over hele verden.

