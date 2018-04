Capella Hotel Group plante un deuxième drapeau à Sanya, en Chine

Offrant des points de vue panoramiques uniques sur la mer de Chine méridionale, le Capella Sanya est une œuvre d'art née de la collaboration entre deux des plus célèbres architectes au monde : Jean-Michel Gathy et Bill Bensley. Grâce à l'association de leur génie créatif, le Capella Sanya offre un accueil chaleureux et luxueux, ainsi qu'un aménagement paysager et des installations de loisirs spectaculaires. S'inspirant des aventures d'un marchand chinois sur la Route de la Soie, le Capella Sanya intègre la richesse de la culture et du patrimoine des communautés ethniques qui sillonnent cette route commerciale historique.

La légende de Blessed Bay remonte à environ 600 ans, époque à laquelle un groupe de marchands perses arriva en Chine. Sur la route du retour, ils furent frappés par un typhon en mer,es survivants s'échouèrent dans une baie inconnue, à partir de laquelle ils purent rentrer chez eux pour finalement faire fortune. En à hommage à l'expérience etàla bénédiction qu'ils ont vécues, ils baptisèrent la baie « Blessed Bay » (Tufu Bay en chinois) (baie sainte).

« Nous sommes heureux d'avoir l'opportunité de proposer l'expérience Capella dans cette destination touristique phare en Chine. Le Capella Sanya présentera les meilleurs atouts qui ont fait le succès de la cinquième meilleure marque hôtelière au monde, comme l'ont désigné les votes des lecteurs de Travel + Leisure », a déclaré M. Nicholas M. Clayton, président-directeur général de Capella Hotel Group.

« Le Capella Sanya sera la nouvelle référence des complexes balnéaires de luxe en Chine. Notre quête d'excellence en matière de développement immobilier est complétée par l'expertise du Capella Hotel Group dans la création d'expériences exceptionnelles pour les clients », a déclaré M. He Jingang, président de China Gezhouba Real Estate.

Le Capella Sanya abritera 190 chambres, suites et villas les plus luxueuses de l'île. Les choix d'hébergement décorés avec élégance inclueront des suites de standing, des villas de 2 à 4 chambres, une suite présidentielle située dans le Manoir, ainsi que cinq demeures de faible hauteur offrant une expérience résidentielle de niveau supérieur.

Une considération particulière a été apportée pour répondre aux besoins de la clientèle diverse telle que les couples en lune de miel, les familles élargies, et les clients en voyage d'affaires. Pour satisfaire leurs palais raffinés, six concepts de restauration distincts offriront une expérience culinaire variée, avec notamment un restaurant prestigieux, un restaurant chinois authentique, un "noodle-bar" asiatiques haut-de-gamme, ainsi qu'un salon de thé. Un sanctuaire du bien-être offrant des soins uniques et innovants, tels que le hammam marocain et la « Cabine des neiges », viendra compléter l'expérience du Capella Sanya.

Pour en savoir plus sur le Capella Sanya, rendez-vous sur notre site: http://www.capellasanya.com/

À propos de Capella Hotel Group

Basé à Singapour et possédant des bureaux en Chine, en Europe et aux États-Unis, Capella Hotel Group propose des services mondiaux de gestion hôtelière via deux marques distinctes. Capella Hotels and Resorts est un concept d'hôtels, de complexes touristiques et de résidences ultra-luxueux destinés aux voyageurs les plus exigeants, qui offre des attentions personnalisées dans ses emplacements à Düsseldorf, Sainte Lucie, Shanghai et Singapour, d'autres hôtels étant prévus à Ubud, à Bangkok, aux Maldives et à Sydney. Solis Hotels and Resorts est une collection exclusive de complexes touristiques, hôtels et résidences destinée aux voyageurs et aux organisateurs de réunions à la recherche d'un environnement offrant une palette complète de confort cosmopolite, de gastronomie exaltante, et de spas de classe mondiale dans ses emplacements à Donegal en Irlande, à Nanjing en Chine, et à Atlanta aux États-Unis, d'autres hôtels étant prévus à Bali et à Guangzhou. En savoir plus sur http://www.capellahotelgroup.com/

À propos de China Gezhouba Group Real Estate Development Co., Ltd

China Gezhouba Group Real Estate fait partie de China Gezhouba Group Co. Ltd. La société est pionnière dans le développement immobilier et compte parmi les premières des 16 sociétés immobilières identifiées par la Commission de contrôle et de gestion des biens publics (State-owned Assets Supervision and Administration Commission, SASAC). Il s'agit d'une grande entreprise publique qui possède des actifs dans les secteurs de la production hydraulique, des infrastructures et de l'immobilier. La société est active à la fois sur le marché national et sur les marchés internationaux. En savoir plus sur http://en.gzbfdc.com/

