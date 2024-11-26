CAPTAIN MORGAN MONTRE AUX CANADIENS POURQUOI PASSER UN BON MOMENT EST PLUS IMPORTANT QUE PASSER SON TEMPS DEVANT UN ÉCRAN, DANS LE CADRE DE SA NOUVELLE CAMPAGNE MONDIALE

Comme les Canadiens passent près de 15 ans de leur vie sur des appareils mobiles1, le besoin d'une connexion réelle n'a jamais été aussi criant. Découvrez la nouvelle campagne 360 de Captain Morgan, hilarante et audacieuse - However You Spice - le prochain chapitre de la plateforme Spice On de la marque. De façon amusante et légère, la campagne vise à répondre au désir croissant d'établir des liens authentiques tout en célébrant les épices uniques que tout le monde apporte à la fête. En fait, les deux tiers des Canadiens ont l'impression de passer trop de temps sur leur téléphone et 67 % d'entre eux disent vouloir des moments plus significatifs dans leur vie quotidienne2. La campagne ingénieuse met l'accent sur l'importance de ce lien authentique, en utilisant l'ambiance enjouée du Captain Morgan pour promouvoir les liens en personne.

« Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée d'utiliser la plateforme Captain Morgan pour inspirer les gens à s'éloigner de leur écran et à créer des souvenirs réels avec leurs amis et leurs proches », a déclaré Nadia Niccoli, chef du marketing à Diageo Canada. « Nous espérons que les Canadiens trouvent écho à l'approche unique de la marque en utilisant l'humour et la joie pour créer un appel à l'action significatif pour nos consommateurs. »

La nouvelle publicité, qui peut être visionnée sur YouTube ici, mélange l'humour et la nostalgie des années 1990, ramenant le public à une époque plus simple où il était nécessaire d'être dans la vie réelle les uns avec les autres pour créer des moments et des souvenirs significatifs, et où le concept d'établir des liens avec les gens à travers le monde numérique n'était même pas encore né. La vidéo brillamment orchestrée est un rappel amusant et rapide de l'époque (et des anciennes façons de faire), à savoir que lorsqu'on a le goût des épices, il n'y a pas de meilleur moment que pour faire une pause et troquer du temps d'écran pour du temps de qualité.

Samori Gambrah, directrice de la marque mondiale chez Captain Morgan, a déclaré ceci : « En tant que marque qui célèbre les épices et le caractère unique que chacun d'entre nous apporte à la table, il était important pour nous de créer une campagne qui encourage les gens à cesser de se promener sans réfléchir pour rencontrer leurs amis dans le monde réel. C'est en ces moments réels que nous pouvons tous être nous-mêmes et vraiment apprécier ce que chacun de nos amis apporte à notre équipe. »

Captain Morgan a travaillé avec Anomaly UK au développement de la nouvelle campagne aux côtés du directeur Keith Scofield, qui a donné vie à la nature amusante et absurde de la création d'une manière visuelle qui parle de la marque Captain Morgan.

Camilla Harrisson, chef de la direction d'Anomaly, a ajouté : « Nous avons utilisé l'humour pour aborder un sujet souvent sérieux et rappeler aux gens la joie de se réunir dans la vraie vie. Captain Morgan est une marque de célébration, que l'on trouve souvent dans des moments partagés, et l'hôte idéal pour notre fête en plein air However You Spice. La collaboration dans tous les aspects de cette campagne a été merveilleuse et a apporté d'autres preuves du pouvoir de l'union. »

La campagne However You Spice est lancée en ligne aujourd'hui au Canada et le sera en Grande-Bretagne au cours de la nouvelle année, à la télévision, en ligne ou sur les réseaux sociaux. Captain Morgan offrira également aux consommateurs du monde entier des expériences réelles afin de donner vie au message de la campagne en ligne et de mettre en œuvre son appel à l'action. Cela comprend des activités comme des barres contextuelles dans des endroits reconnus pour ne pas avoir de signal téléphonique, ce qui oblige les gens à être dans le moment présent. Assurez-vous de suivre pour obtenir d'autres mises à jour et des choses intéressantes de la part de Captain Morgan à mesure que la campagne se déroule.

Captain Morgan est la plus grande marque de rhum au Canada et offre un grand choix de rhums. Le portefeuille de Captain Morgan comprend le rhum épicé CAPTAIN MORGAN Original, le rhum foncé CAPTAIN MORGAN et le CAPTAIN MORGAN Gold Rum, le rhum blanc CAPTAIN MORGAN, le CAPTAIN MORGAN Private Stock, le CAPTAIN MORGAN Pineapple, le CAPTAIN MORGAN Coconut. Captain Morgan est l'ajout parfait à votre prochaine célébration avec toute une gamme de saveurs; il n'y a pas de meilleur moment pour rassembler votre équipe et célébrer les bons moments. Pour plus de renseignements, visitez le site www.CaptainMorgan.com.

Diageo est un leader mondial des boissons alcoolisées regroupant des marques exceptionnelles dans les secteurs des spiritueux, de la bière et du vin. Ces marques comprennent Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan, Smirnoff, Cîroc et Ketel One vodkas, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray et Guinness.

Diageo est une entreprise internationale et nos produits sont vendus dans plus de 180 pays. L'entreprise est inscrite tant à la Bourse de Londres (DGE) qu'à celle de New York (DEO). Pour en savoir plus sur Diageo, notre équipe, nos marques et notre rendement, visitez notre site Web : www.diageo.com. Consultez la ressource internationale de Diageo sur la consommation responsable, www.DRINKiQ.com, pour des renseignements, des projets et des façons de faire connaître les meilleures pratiques en la matière.

