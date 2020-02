Carnaval 2020: Grupo Albatroz dá dicas de segurança aos foliões

SÃO PAULO, 20 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Levantamento realizado pelo Ministério do Turismo aponta que 36 milhões de foliões devem aproveitar o Carnaval, em seis cidades que sediam os grandes eventos da festa, além do Distrito Federal. De acordo com a prefeitura municipal, São Paulo é a líder de público e deve movimentar 15 milhões de pessoas durante o período.

No Rio de Janeiro (RJ), sete milhões de foliões devem passar pelos famosos bloquinhos e pelo sambódromo. Já a capital mineira espera que cinco milhões de pessoas aproveitem os dias de festa. Em Pernambuco, a expectativa é que 3,7 milhões curtam o Carnaval em Olinda, e 1,6 milhão, na capital, Recife. Em Salvador (BA), são esperados três milhões de foliões. No Distrito Federal, 1,2 milhão de pessoas devem curtir a folia.

Para aproveitar a festa sem preocupações e em segurança, Marcelo Sol, Gerente de operações de Segurança Patrimonial do Grupo Albatroz, separou algumas dicas para turistas e foliões. Confira:

Local

Evite lugares com grandes aglomerações e em caso de confusão, mantenha-se perto de viaturas e ambulâncias. Nunca entre no meio de brigas para apartá-las, espere até que os policiais resolvam a situação.

Dica extra: antes de sair de casa faça um roteiro dos blocos que deseja participar, assim poderá escolher trajetos alternativos.

Transporte público

Opte pelo uso de transporte público, principalmente em cidades que modificam o trânsito para facilitar a passagens de pedestres e trios elétricos. Usar o carro nesse período pode causar desconforto e insegurança pela possibilidade de ser alvo de bandidos ou vandalismo.

Dica extra: seja discreto no transporte público. Evite exibir celulares, dinheiro e joias.

Cuide dos seus pertences

Leve somente o necessário, afinal, você está indo apenas para se divertir. Evite usar bolsas grandes. O ideal é andar com uma doleira com documento de identificação e uma quantidade de dinheiro necessária para passar o dia.

Dica extra: evite utilizar cartão e dê preferência para notas baixas, pois facilitam o troco e o prejuízo é menor em caso de perda.

Ande em grupo

Nunca ande sozinho, principalmente à noite. Mantenha-se perto do seu grupo de amigos e marque um ponto de encontro para o caso de alguém se perder durante o percurso.

Saúde

Mantenha-se sempre hidratado. Não aceite bebidas de estranhos e não abuse do álcool. Em caso de incidentes, procure a ambulância mais próxima e não peça ajuda para estranhos.

Dica extra: junto com o documento de identificação, procure carregar um papel com números de emergência.

Policiamento

Certifique-se de que na região onde você estará existe algum posto policial. Em casos de furtos, roubos e delitos, procure imediatamente os guardas ou registre a ocorrência através do telefone 190.

Sobre o Grupo Albatroz

O Grupo Albatroz já soma 29 anos de atuação nas áreas de vigilância, segurança pessoal, combate a incêndio e segurança eletrônica para empresas privadas, estatais e multinacionais de diversos segmentos de mercado. A companhia se destaca no setor público, responsável por 85% dos seus contratos, número que garantiu R$ 650 milhões de faturamento em 2019. Fazem parte de sua carteira de clientes grandes players como o Banco do Brasil, CEAGESP e o Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU). Para os próximos anos, o Grupo Albatroz espera se consolidar também no setor privado.

