Casca de abobrinha, cabeça de lula e talos de verdura viram estrelas em cardápios de restaurantes de São Paulo

Para chamar atenção contra o desperdício de alimentos, campanha Back Restaurants da Ziploc® desafiou os chefs do Nou, Motique e MoDi a criar receitas com ingredientes que seriam descartados

SÃO PAULO, 12 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- E se os restaurantes usassem Ziploc® para conservar ingredientes que normalmente iriam para o lixo? A resposta à questão inspirou a Back Restaurants, uma ativação em parceria com três restaurantes icônicos de São Paulo para alertar sobre o desperdício de alimentos. Durante dois dias, MoDi, Nou e Motique ganharam uma "versão Ziploc" nos fundos de suas casas, onde serviram pratos com alimentos que seriam descartados se não tivessem sido guardados nas embalagens da marca.

O restaurante Motique foi um dos restaurantes parceiros da ação, desenvolvendo receitas como coração em salsa de coentro e salsinha com vinagrete de pimentão, maionese de soro de iogurte e pão naan. O restaurante Modi foi um dos restaurantes parceiros da ação, desenvolvendo receitas como purê de casca de abobrinha com cabeça de lula.

Cada restaurante criou uma área para clientes nos fundos, nomeou o espaço com as letras de seu nome original de trás para frente e serviu um menu sofisticado com sobras de alimentos a preços mais acessíveis do que a média de preço dos restaurantes. No Uon (Nou), um dos destaques do chef Amilcar Azevedo foi o gnocchi ao pesto de talos de verduras. Já o chef Victor Magri, do Euqitom (Motique), destacou a entrada de coração com salsa de coentro; e o chef Diogo Silveira, do Idom (MoDi), transformou casca de abobrinha e cabeça de lula em um delicioso purê.

O cardápio explicava como os alimentos foram conservados e como se tornaram a refeição que chegava à mesa. Todos os pratos foram apresentados de forma criativa em embalagens Ziploc® e ficaram disponíveis também nos aplicativos de entrega. "Foi muito interessante participar dessa ação com objetivo de diminuir o desperdício de alimentos", comentou o chef Amilcar Azevedo. "Esse trabalho já é feito dentro dos nossos restaurantes, mas essa iniciativa nos deu oportunidade para pensar em mais itens que podemos deixar de desperdiçar, o que é sempre muito legal".

Para engajar os consumidores, a ação foi divulgada com antecedência pelos restaurantes em seus canais sociais, com imagens dos pratos dentro de ziplocs e a explicação sobre a iniciativa contra o desperdício de alimentos. As ações ocorreram em 28 e 29 de março. No total, foram dez receitas elaboradas e dezenas de consumidores inspirados.

Com a Back Restaurants, a marca Ziploc buscou mostrar que alimentos bem preservados podem ser usados mais de uma vez, enquanto os chefs provaram como transformá-los em refeições saborosas e com a mesma qualidade das servidas nos menus originais.

SOBRE ZIPLOC

As sacolas e recipientes da marca Ziploc® fornecem soluções inteligentes e de qualidade que ajudam você a maximizar seus recursos e, por fim, aproveitar melhor o seu dia a dia. Ajudando a manter os alimentos frescos, organizando bugigangas e protegendo itens volumosos, os produtos da marca Ziploc® são a solução de armazenamento doméstico e de alimentos em que as famílias confiam. A marca Ziploc® oferece mais de 10 produtos, disponíveis em mercearias em todo o país, incluindo potes e sacos herméticos de diferentes tamanhos e tipos.

SOBRE SC JOHNSON

Fundada em 1886 e sediada em Racine, Wisconsin, EUA, a SC Johnson acredita que um mundo mais sustentável, mais saudável e transparente que inspire as pessoas e crie oportunidades não é apenas possível – é nossa responsabilidade. Uma herança de inovação e decisões ousadas e transparentes é o motivo de nossos produtos de alta qualidade e marcas icônicas – incluindo FF!®, Raid®, Glade®, Ziploc®, Baygon®, Mr Musculo®, Pato®, Lysoform®, Exposis® – que estão em residências, escolas e empresas em praticamente todos os países do mundo. Como uma empresa global com propósito, estamos comprometidos em tornar o mundo um lugar melhor hoje e para as gerações futuras. Isso significa trazer incansavelmente nossa experiência em ciência, inovação e parcerias para lidar com algumas das questões ambientais e de saúde mais prementes do mundo, como reduzir o desperdício de plástico e erradicar a malária. Em todo o mundo, usamos nossos recursos para abrir maiores oportunidades econômicas e educacionais para pessoas e comunidades onde o acesso pode ser limitado, mas a curiosidade e o potencial são ilimitados. Veja como a SC Johnson é uma empresa familiar que trabalha por um mundo melhor visitando scjohnson.com ou juntando-se a nós no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2052812/Motique_Ziploc_abril2023.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2052813/Modi_Ziploc_abril2023.jpg

FONTE Ziploc®

