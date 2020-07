Case Logo IT: Rebranding de Empresas de Tecnologia em plena transformação digital

BRASÍLIA, Brasil, 27 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- O mercado de tecnologia tem como uma de suas principais caraterísticas a permanente transformação. O dinamismo do setor mostra inúmeros exemplos de boas ideias e produtos confiáveis que, ao longo do tempo, necessitaram de uma adaptação, um reposicionamento estratégico capaz de criar dentro de uma empresa o ambiente ideal para que a sua relação com clientes e consumidores fosse reafirmada e, mais do que isso, positivada.

As mudanças de sucesso vão muito além da troca de um nome ou identidade visual, que podem até mesmo ser desnecessárias. As mudanças exigem, no entanto, uma revisão de conceitos, valores e estratégias. Alcançar novos resultados significa traçar e seguir por rotas ainda não percorridas, sem deixar pelo caminho as características que, até então, garantiram o sucesso de sua atuação.

Em outras palavras, a mudança é uma estratégia planejada, cujo objetivo é otimizar a percepção do público com relação à marca.

É possível identificar no mercado diversas empresas em um processo de rebranding, mesmo quando sua marca já está consolidada, depois de anos de atuação. Esse movimento estratégico é utilizado para transmitir um novo conceito e uma nova posição de mercado.

Muitas empresas têm optado pelo rebranding com o objetivo de tornar suas marcas mais inovadoras e alinhadas com as plataformas digitais. Afinal, o mercado está em um constante processo de transformação digital e em alta velocidade.

Um dos casos mais recentes de rebranding é o da Logo IT (www.logoit.com.br), já conhecida como a maior registradora independente do Brasil através da plataforma SIREC (Sistema Integrado de Registro de Contrato).

O novo posicionamento estratégico vai ao encontro dos anseios de crescimento e transformação digital da Logo IT, colocando a empresa como um player ainda mais importante, comprometida com a gestão de relacionamento com seus clientes e antenada nas revoluções do mercado que chamamos de "nova economia".

A empresa, de olho no mercado financeiro, trouxe de São Paulo um novo Diretor Comercial e de Produtos. Com quase 30 anos de experiência, Renato Aragon ilustra que a empresa tem mais de 11 anos no mercado de tecnologia e serviços na relação B2B com o mercado financeiro. "Esta relação é importante para servir como um poderoso alicerce na implementação de novas estratégias voltadas para produtos e serviços inovadores no campo de B2B, B2C e B2B2C. Sabemos que a jornada do cliente é um assunto cada vez mais difundido e nosso cuidado na concepção de novas soluções vai ao encontro dessas necessidades".

Importante apresentar o papel do Banco Central do Brasil neste contexto, que tem atuado de forma intensiva e contundente, destacando-se no sentido de promover, de forma ágil, um ambiente regulatório que garanta segurança ao ecossistema de pagamentos, viabilizando um ambiente de contínua inovação e competitividade junto aos agentes financeiros, e, principalmente, melhores condições ao consumidor final.

O ritmo e a aderência dessa transformação digital terão contornos diferentes na velocidade e no aculturamento do consumidor. Porém, a mudança é irreversível e veremos muitas novidades nos negócios nos próximos anos.

Por fim, o rebranding de uma empresa deve marcar um momento de mudanças, internas e externas, visando se fortalecer perante um ambiente altamente competitivo, produzindo maior valor agregado para seus colaboradores, fornecedores e clientes. É um movimento importante para formar tendências, aumentar a percepção de valor e fidelidade do seu cliente.

FONTE Logo IT

