Centric Software lancia Centric 8 PLM V6.3

L'ultima versione della soluzione PLM (Product Lifecycle Management) di Centric Software è guidata dai feedback della Customer Advisory Board e dei clienti partner di Centric nell'innovazione. Su loro richiesta, Centric 8 v6.3 è estremamente focalizzata sugli aspetti di ottimizzazione del go-to-market di prodotti destinati a molteplici mercati e/o canali; nuove funzionalità di tipo PIM (Product Information Management) migliorano l'accuratezza delle informazioni globali sui prodotti, mentre nuove funzionalità PLM offrono miglioramenti nell'organizzazione globale della supply chain.

"Dato che la maggior parte dei brand, dei retailer e dei produttori oggi acquista e vende in più mercati, c'è una forte richiesta di localizzare i contenuti del prodotto come parte del processo di sviluppo", spiega Ron Watson, VP of Product di Centric Software, "La preparazione di prodotti per la vendita in diversi mercati richiede il tracciamento locale di contenuti e normative sull'etichettatura, oltre che la creazione localizzata di descrizioni e prezzi dei prodotti.

La quantità necessaria di informazioni sul prodotto cresce in modo esponenziale e utenti, manager e dirigenti non solo necessitano di un'unica versione della verità e di strumenti specializzati per tenere traccia di tutto, ma anche della capacità di simulare, di aggregare e analizzare queste informazioni, al fine di prendere decisioni che guidino il successo finanziario della linea".

Una volta sviluppato il prodotto, gli utenti hanno ora la possibilità di venderlo su scala mondiale nelle valute, nelle lingue e nel rispetto dei requisiti di etichettatura del posto. Possono creare listini prezzi in base alla regione, al canale o al Paese e possono inoltre automatizzare le informazioni richieste a livello locale per il contenuto/composizione del prodotto, per le etichette di identificazione e per altri requisiti normativi locali. Il time-to-market è notevolmente ottimizzato, alcune attività eliminate e il rischio di errore significativamente limitato, avendo superato la necessità di migliaia di fastidiosi click e il tracciamento mediante fogli di calcolo elettronici, o addirittura cartacei.

L'orchestrazione della supply chain a livello globale rappresenta un altro punto chiave in questa versione che offre nuove capacità di BOM Extension. Dato che talvolta i fornitori subappaltano in tutto o in parte la produzione di un ordine, è estremamente difficile per brand e retailer avere una visibilità completa su chi e come è specificamente coinvolto nella produzione delle merci. BOM Extension di Centric collega la distinta base di design a quella di produzione e a una nuova distinta base di fabbrica, che include dettagli sui subappaltatori e fornitori locali. In questo modo brand e retailer dispongono di totale visibilità e trasparenza sulle esatte sorgenti che vengono utilizzate per produrre beni e che sono necessarie a garantire la conformità alle normative locali e ai requisiti di etichettatura, nonché alle linee guida aziendali ed etiche specifiche dell'azienda.

"Creare nuove funzionalità innovative e estendere i confini del PLM tradizionale rappresenta il fondamento del successo di Centric. Collaboriamo con i nostri clienti per fornire a retailer, produttori e marchi di ogni dimensione le soluzioni enterprise più innovative, per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale." afferma Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. "L'obiettivo di Centric è fornire i propri clienti di soluzioni potenti ed efficaci e dare loro un vantaggio competitivo in un mercato sempre più globale."

Centric 8 v6.3 include altri 30 miglioramenti e nuovi strumenti. Per ulteriori informazioni, contattare Centric Software.

Centric Software (http://www.centricsoftware.com)

Dalla sua sede nella Silicon Valley e dagli uffici nelle capitali di tendenza in tutto il mondo, Centric Software fornisce una piattaforma di trasformazione digitale per le aziende più prestigiose che operano nei settori della moda, retail, calzature, articoli per esterni, beni di lusso e di largo consumo. Centric Visual Innovation Platform (VIP) è una raccolta di visual boards completamente digitali, concepite per dispositivi touchscreen come iPad, iPhone e per schermi TV touch-screen di grandi dimensioni. Centric VIP trasforma il processo decisionale e ne automatizza l'esecuzione per ridurre notevolmente il time to market e gli scostamenti dai trend. Centric 8, la piattaforma PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell'azienda, offre funzionalità per il merchandise planning, lo sviluppo di prodotti e materiali, il sourcing e la collaborazione fornitori, la qualità e compliance e la gestione di cataloghi di vendita e presa ordini, personalizzate per i dinamici settori dei beni di consumo. I pacchetti Centric SMB ampliano l'offerta PLM di Centric Software includendo tecnologie innovative e importanti best practice di settore, specifiche per le aziende di piccole dimensioni.

Centric Software ha ricevuto numerosi riconoscimenti del settore, tra cui il Global Product Differentiation Excellence Award di Frost & Sullivan nella categoria Retail, il titolo di Fashion and Apparel PLM nel 2016 e il Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award di Frost & Sullivan nel 2012. Red Herring ha incluso Centric tra le prime 100 società al mondo nel 2013, 2015 e 2016.

Centric è un marchio registrato di Centric Software. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto sono marchi dei rispettivi proprietari.

