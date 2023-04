Centro veterinário WeVets otimiza a operação em até 40% com apoio da Beyondsoft Brasil

Clínica veterinária inova seu ambiente tecnológico para sustentar oportunidades de investimentos e expansão

SÃO PAULO, 27 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A WeVets, centro de medicina veterinária 24h que oferece serviços veterinários e especialidades como exames de imagens, laboratoriais, ambulatório, clínica e cirurgia 24 horas em seis unidades na capital paulista e duas em Porto Alegre, escolheu a Beyondsoft Brasil – empresa global de serviços de tecnologia da informação – para apoiar seu projeto de inovação tecnológica. Com soluções Microsoft Azure e 365, a Beyondsoft modernizou sua estrutura de TI e proporcionou aumento da qualidade da gestão, otimização e governança.

O projeto da WeVets incluía melhorias no ambiente tecnológico para suportar a expansão da operação. A Beyondsoft foi escolhida por ter a expertise na resolução de problemas complexos e acelerar a transformação digital por meio de soluções digitais personalizadas que acompanham o crescimento dos negócios.

Segundo o diretor da WeVets, Eduardo Ângelo, o centro veterinário adotou as soluções de Nuvem Microsoft Azure e 365 para executar operações de missão crítica e ampliar o atendimento de seus clientes. "Um dos nossos pilares é a inovação, por isso investimos constantemente em tecnologia, e com apoio da Beyondsoft conseguimos identificar melhorias e fazer um upgrade para uma melhor arquitetura, e outros serviços que garantem novas oportunidades," aponta Ângelo.

O Projeto

O projeto segue em andamento e o ponto de partida foi o diagnóstico de oportunidades na gestão do Microsoft Azure da WeVets, como o aumento da visibilidade e previsibilidade de custos, sempre buscando facilitar a gestão e execução dos serviços prestados pelo cliente.

A partir desta análise, o projeto avançou para o planejamento estratégico, onde foram destacadas as cinco principais áreas do ambiente tecnológico da WeVets e sua relevância de acordo com suas prioridades.

A segunda etapa foi a execução. Nesta fase, a Beyondsoft aprimorou a governança com gerenciamento contínuo e otimização das áreas, com a garantia de altos padrões e as melhores práticas de segurança.

Benefícios

Hoje, com a modernização na estrutura de TI e com os serviços gerenciados da Beyondsoft Brasil, a WeVets já obteve resultados expressivos, como a redução entre 30% a 40% dos custos totais da operação entre a adoção de práticas de governança com foco na eficiência financeira das operações em nuvem, maior transparência e confiança na tomada de decisão, adequação a boas práticas e mitigação de riscos de segurança.

De acordo com Eduardo Ângelo, a parceria tem conquistado resultados relevantes para o negócio. "Com a otimização e maior eficiência na gestão, podemos visualizar novas oportunidades de investimentos e expansão", conclui o diretor da WeVets.

Sobre a Beyondsoft

A Beyondsoft por mais de duas décadas oferece aos clientes uma variedade de soluções projetadas para agilizar as operações e permitir um tempo de resposta mais rápido pautado em inovação digital e em benefícios aos negócios dos clientes. Com uma história de mais de 28 anos, a Beyondsoft atende empresas em diversos mercados e verticais, com foco em companhias de alta tecnologia como a Microsoft e atuando em grandes corporações multinacionais dos setores: financeiros, serviços, industriais e outros. A Beyondsoft emprega aproximadamente 30.000 pessoas em mais de 70 localidades com presença em 14 países nas Américas, Europa, Ásia e África. A companhia atende a clientes como GE, Samsung, Banco de Singapura, Airbnb, Roche, Toyota, Apple, Microsoft, entre outros.

FONTE Beyondsoft Brasil

SOURCE Beyondsoft Brasil