CEO da Planalto Invest, José Roberto Nunes, fala sobre um dos maiores cases imobiliários dos últimos anos - A Cidade do Lazer Terra Santa e Arca Parque

A Cidade do Lazer Terra Santa é uma comunidade planejada formada pelos condomínios Monte Sinai, Canaã, Monte Hermon, Galileia, Monte Sião e o mais novo lançamento, o Monte das Oliveiras, condomínio de chácaras com muito espaço, contato com a natureza e vista privilegiada. As chácaras vão de 1.000 m2 a 2.258 m2, os condomínios possuem cada um mais de 100mil m2 de área verde e preservação, playground, pista de caminhada, praça com espelho d'água, pergolado e convivência, fazendinha com horta e pomar e praça com árvores frutíferas. As chácaras levam o conceito de segunda moradia, pertinho da cidade e longe das preocupações, com total segurança por contar com portaria e controle de acesso 24 horas, além de ronda armada e cerceamento perimetral.

Todos os condomínios da Cidade do Lazer Terra Santa têm acesso ao Arca Parque, um parque aquático e temático com piscinas adulto e infantil, com água quente, e ainda com lagos e quiosques de pesca. Além disso, o Parque conta com diversas atrações de entretenimento como o "Arca Splash" com pedalinho, caiaque, stand up paddle, water ball, a "Fazendinha do Noé" uma mini fazenda com diversos animais exóticos e mini, aonde a criançada pode fazer passeio de pônei e a cavalo, de miniboi, de charrete e cavalgada.

"Tudo para que os nossos clientes possam ter espaço de sobra com muito lazer e diversão sem medidas para viver os melhores momentos da vida com as pessoas que se ama. Degustando sempre que quiser do seu recanto de felicidade e ter liberdade e espaço para fazer tudo aquilo que mais gosta.", diz o CEO da Planalto Invest, José Roberto Nunes, empresa desenvolvedora da comunidade planejada.

Saiba mais sobre : http://complexoterrasanta.com.br

Arca Parque

O Arca Parque, cuja inspiração é a Arca de Noé, tem esculturas temáticas e mais de 30 espécies de animais, além da Turma do Arca, formada para deixar o passeio ainda mais divertido. Composta pela Tia Pipoca, Titia Abelhinha, Tio Playstation e Tia Sushi, e diversos outros monitores capacitados para a recreação de crianças a partir de 5 anos, mantêm sempre o lúdico e preserva a magia das crianças. Todas as atividades são baseadas no edutenimento, conceito que alia educação ao entretenimento.

O Arca Parque já conta com uma área total de 40mil m2, mas a próxima expansão do complexo vai adicionar mais 5 mil m2 de área de recreação, diversão e lazer, e 11 novas atrações de lazer para adultos e crianças, garantia de muita diversão.

"A Cidade do Lazer Terra Santa é uma solução completa para quem busca qualidade de vida, mais tempo com a família, tranquilidade e diversão. Goiânia e Goiás merecem essa opção incrível de entretenimento. Por isso, após pesquisas demercado e investimento vultoso, a Cidade do Lazer Terra Santa se consolida como um empreendimento único na Região Metropolitana de Goiânia, e tende a crescer ainda mais com a expansão prevista para breve", diz José Roberto Nunes.

Saiba mais sobre: https://www.arcaparque.com.br

Expansão e Investimentos

O Cidade do Lazer Terra Santa e o Arca Parque, fundados pela Planalto Invest, passam a contar a partir de agora com o GR Group como sócio. A nova parceria é responsável pelo projeto de ampliação do Parque e estruturação do Condomínio Monte das Oliveiras - o sexto a ser construído no Terra Santa e também por todos os projetos futuros ligados ao complexo. Mais de R$ 65 milhões de reais já foram investidos nas obras.

"Oficializar essa união do GR Group com a Planalto Invest, em Goiânia, nosso berço, é um grande prazer. Sabemos da idoneidade e solidez da Planalto na região Centro-Oeste e poder desenvolver ainda mais o destino turístico de Trindade com o Arca Parque e os demais empreendimentos é enriquecedor para nós e para o turismo de maneira geral, pois somos, há mais de 20 anos, especialistas em fazer famílias felizes", afirma Gustavo Rezende, CEO do GR Group.

O sócio-diretor da Planalto Invest, Ricardo Coimbra, lembra que a aposta do parque em oferecer as mais variadas opções de diversão e lazer são o segredo do sucesso de venda dos empreendimentos, que sempre foram recordes mesmo em anos de crise, é devido à capacidade da Planalto Invest de entregar a real necessidade do público-alvo e oferecer solução sob medida.

Todo o complexo está localizado a 35 minutos de Goiânia, no município de Trindade, cidade com 125 mil habitantes que é o segundo maior destino religioso do Brasil. A Cidade do Lazer foi pensada para que se tenha muito mais qualidade de vida, ficando próximo de rios, de nascentes e de fazendas com total integração à natureza. E ainda conta com fácil acesso a Goiânia e ao entorno da capital goiana.

Além de todo complexo já realizado, novas etapas estão sendo aprovadas e planejadas. "Nós pensamos o Terra Santa para os próximos 20 anos." completa o empreendedor José Roberto Nunes, CEO da Planalto Invest.

As próximas etapas do empreendimento contam com uma praia artificial, que será a praia com piscina de ondas mais próxima da capital Goiânia, além de Resorts temáticos a serem disponibilizados ao mercado para venda de diárias, mas também na modalidade multipropriedade e time share. "O empreendimento será afiliado a uma grande rede de intercâmbio como a RCI para que nossos clientes possam desfrutar de milhares de hotéis ao redor do mundo sempre que quiserem", afirma novamente José Roberto Nunes.

O investimento total para a realização da Cidade do lazer Terra Santa ultrapassa R$ 100 milhões de reais ao longo de todo seu desenvolvimento e será um dos maiores destinos turísticos do Brasil quando alcançar sua plenitude de desenvolvimento. "Além de ser o melhor destino de lazer e diversão para os Goianos, ainda é provavelmente o melhor investimento imobiliário dos últimos tempos. Os primeiros empreendimentos lançados já valorizaram mais de 100% em menos de 3 anos", conta José Roberto Nunes.

Sobre a Planalto Invest

A Planalto Invest é uma empresa que atua na área de desenvolvimento imobiliário, urbanismo, resorts e entretenimento, desenvolvendo empreendimentos com propósito. Seus projetos são inovadores que, com conceito, entregam soluções para a vida dos clientes.

Assim é o caso da comunidade planejada Terra Santa. Um empreendimento que é um dos maiores cases de sucesso do Brasil, pelo seu conceito inovador desenvolvido pela Planalto Invest e batizado de Cidade do Lazer.

A solidez e a tradição da Planalto Invest vêm desde 1961, quando o patriarca Alberto Pereira Nunes Filho fundou a Planalto Maquinas Agrícolas e, desde então, a família tradicional de Goiás não parou mais de empreender e de ser pioneira em diversos segmentos de negócios, como indústria mecânica, shopping centers e outros.

Saiba mais sobre: http://planaltoinvest.com.br

PUBLICIDADE & ASSESSORIA

Contato: (62) 3998-3311 | 99680-6363

E-mail: contato@linomix.com.br

http://www.linomix.com.br

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1078778/Jose__Roberto_Nunes.jpg?p=original

FONTE Planalto Invest

SOURCE Planalto Invest