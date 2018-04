Certent annonce le programme de ces sommets internationaux 2018 sur la gestion de la divulgation de données financières pour ses partenaires et clients

Débutant en mai avec des événements sur plusieurs jours à Sydney et Paris, les sommets sur la gestion de la divulgation de données financières donnent aux clients et partenaires accès à un leadership éclairé d'experts en recherche et en réglementation internationales, de la formation sur produit, du réseautage avec des confrères et des cadres, et des divertissements.

« Nous continuons à investir auprès de notre clientèle et de nos partenaires dans les zones EMEA et APAC par le biais de ces événements et de notre engagement continu de répondre aux exigences de conformités internationales », a déclaré Michael Madigan, directeur général du service gestion de la divulgation des données financières chez Certent. « Considérant notre importante et croissante clientèle internationale, il est plus important que jamais d'offrir un accès à nos experts en réglementation et en reporting ».

Les temps forts des sommets internationaux incluront des séances de groupe sur des sujets tels que le reporting réglementaire passé, présent et futur, le reporting réglementaire et financier, la recherche interactive en divulgation de données financières, et des informations sur le plan d'action produit de Certent.

« Le paysage réglementaire changeant ne montre aucun signe de ralentissement dans un proche avenir », a dit Brett Alexander, vice-président de la gestion produit pour la gestion de la divulgation de données financières chez Certent. « Une priorité principale de ces événements est de montrer à nos clients comment les changements dans les mesures COREP/FINREP, Solvabilité II, CIPC et plusieurs autres mandats réglementaires affectent leurs activités. »

Pour donner suite aux événements de Paris et Sydney, Certent organisera des sommets à Houston, Toronto, New York et Stockholm. Des informations détaillées complètes concernant ces événements, comprenant les dates et les lieux les accueillant, ainsi que des informations à propos du sommet sur la gestion des capitaux propres de San Diego sont disponibles à www.certentsummit.com.

