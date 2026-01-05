CES 2026 Gewinner des Best of Innovation Award Strutt ev¹ kommt auf den Markt und definiert eine neue Kategorie intelligenter Alltagsfahrzeuge

LAS VEGAS, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Strutt, ein in Singapur ansässiges Robotikunternehmen, hat heute offiziell die Markteinführung des Strutt ev¹, eines einzigartigen intelligenten Alltagsfahrzeugs, auf der Consumer Electronics Show (CES) 2026 angekündigt. Der ev¹ wurde entwickelt, um die Grenzen herkömmlicher Mobilitätslösungen zu überwinden, und definiert die Kategorie der persönlichen Mobilität neu, indem er Automobiltechnologie mit menschenzentriertem Design verbindet, um mehr Unabhängigkeit, Vertrauen und Freude im Alltag zu ermöglichen.

Der Strutt ev¹ kommt mit einer bedeutenden Anerkennung der Branche auf den Markt, denn er wurde sowohl mit dem Red Dot 2025: Luminary Award und den 2026 CES Best of Innovation Award in der Kategorie Vehicle Technology and Advanced Mobility. Durch die Integration des Strutt-eigenen evSense-Systems und des Quad-Drive-Systems erreicht der ev¹ das, was das Unternehmen als Mensch-Fahrzeug-Einheit definiert, eine nahtlose Harmonie, in der das Fahrzeug die Absichten des Benutzers auf intuitive und natürliche Weise antizipiert und darauf reagiert.

Die Vision: Mobilität ohne Reibung

Das ev¹ befasst sich mit drei anhaltenden Herausforderungen der modernen Mikromobilität: eingeschränkte Zugänglichkeit, Stress beim Navigieren in engen oder überfüllten Umgebungen und das soziale Stigma, das mit traditionellen persönlichen Mobilitätshilfen verbunden ist.

Für Tony Hong, CEO von Strutt, ist die Mission eine persönliche. Wie viele andere Senioren in Europa und den USA stieg auch seine Großmutter vom Fahrrad auf ein Dreirad um, als ihre Kräfte nachließen. Ihre Sicherheit wurde zu einer ständigen Sorge der Familie, doch herkömmliche Mobilitätshilfen verfügten nicht über das durchdachte Design und die intuitive Intelligenz, die sie erwartete. Dieser Widerspruch machte einen ungedeckten Bedarf deutlich: eine Mobilitätslösung, die den Alltag mit kompromissloser Würde meistert.

"Der Strutt ev¹ ist kein herkömmliches Mobilitätsgerät, sondern ein intelligentes Alltagsfahrzeug, das die Welt der Menschen erweitern soll", so Tony. "Unser Ziel ist die Einheit von Mensch und Fahrzeug, eine Bewegung, die sich vorhersehbar, reaktionsschnell und intuitiv anfühlt und die Technik in den Hintergrund treten lässt, damit sich die Nutzer auf ihr Leben konzentrieren können."

Da Elektrofahrzeuge immer ausgereifter werden und es rasante Fortschritte in der Robotik und der künstlichen Intelligenz gibt, hat Strutt ein Team von Spitzeningenieuren und Designern zusammengestellt, um diese Durchbrüche in die Realität umzusetzen. Das Ergebnis ist ihr erstes Produkt: der Strutt ev¹.

Die Intelligenz: evSense 360° Vision

Das Herzstück des ev¹ ist das evSense System, eine umfassende Sensorarchitektur, die durch eine Fusion von Hochleistungssensoren ein echtes 360-Grad-Umweltbewusstsein liefert. Dazu gehören LiDAR für die Punktwolkenkartierung, Kameras für das semantische Verständnis und eine Kombination aus Flugzeit- und Ultraschallsensoren.

Diese Intelligenz ist die Grundlage für die Modi Co-Pilot und Co-Pilot+ , die die Sicherheit und den Komfort erhöhen, indem sie Benutzereingaben glätten, proaktiv bremsen und das Fahrzeugverhalten kontinuierlich anpassen, um Kollisionsängste zu verringern.

Der ev¹ bietet außerdem die erweiterten Funktionen des Auto-Pilot . Pathfinder ermöglicht es dem Benutzer, ein Ziel direkt auf der Bildschirmkarte festzulegen, woraufhin das System die Route zu diesem Punkt berechnet und navigiert. Waypoints erweitert diese Erfahrung mit einer Bibliothek gespeicherter, benannter Orte, gepaart mit einem Cloud-basierten Large Language Model (LLM), das natürliche Sprache und Gesprächsabsichten versteht, um den passenden Wegpunkt auszuwählen und die Navigation entsprechend zu leiten, z. B. "Ich möchte etwas Milch", was den Benutzer zum Kühlschrank führt.

ev-Pilot ist die fahrerlose, autonome Funktion von ev¹, die es dem Fahrzeug ermöglicht, ausgewählte Aufgaben zu erledigen, ohne dass eine Person im Fahrzeug sitzt. Ein Beispiel dafür ist Follow Mode, bei dem ev¹ seinem Besitzer selbstständig folgt, damit er bei kurzen Spaziergängen oder Übergängen bei ihm bleiben kann. Weitere ev-Pilot-Funktionen werden über OTA-Updates (Over-the-Air) bereitgestellt, sobald sie validiert und freigegeben sind.

Die Architektur: Quad-Drive Leistung

Um seine Intelligenz mit physischen Fähigkeiten in Einklang zu bringen, hat Strutt das Quad-Drive-System entwickelt, eine proprietäre aktive Vierrad-Antriebsarchitektur, die für präzise, reale Mobilität ausgelegt ist. Das Herzstück ist ein fortschrittliches aktives Lenksystem , das von der aktiven Lenkung im Automobilbau abgeleitet ist und eine außergewöhnlich genaue Bahnverfolgung und Fahrzeugsteuerung ermöglicht. Dieser Ansatz ermöglicht es dem ev¹, fließend auf die Bewegungen des Benutzers und auf Veränderungen in der Umgebung zu reagieren und bietet so eines der präzisesten Manövriererlebnisse im Bereich der persönlichen Mobilität.

Angetrieben wird das System von vier unabhängigen Motoren, darunter, die ein hohes Drehmoment von insgesamt 120 N•m Spitzendrehmoment, ein Wert, der mit dem eines Kleinwagens konkurriert. Im Zusammenspiel mit einem stoßdämpfenden Federungssystem sorgt Quad-Drive für eine dynamische Kraftverteilung in Echtzeit, um Traktion und Stabilität auf unebenem Gelände, Schotter, nassem Asphalt oder Geröll zu gewährleisten.

"Bei Quad-Drive haben wir darauf geachtet, dass die Muskeln des Fahrzeugs wirklich zu seinem Verstand passen", sagt Barney Mason, Leiter der Designabteilung bei Strutt. "Die Aktivlenkung gibt uns eine unübertroffene Lenkpräzision, während das Drehmoment und die Einzelradaufhängung Vertrauen auf realen Oberflächen schaffen, ohne dass wir auf Komfort oder Stabilität verzichten müssen."

Der ev¹ erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 8 mph (13 km/h), eine maximale Nutzlast von 350 lbs (160 kg), eine 13-Grad-Steigfähigkeit und 80 mm (3,1 Zoll) Bodenfreiheit. Das Fahrzeug ist auf Alltagstauglichkeit ausgelegt und verfügt über eine modulare Architektur, die sich in fünf tragbare Komponenten zerlegen lässt, sowie über ein vollständig verstellbares Sitzsystem für individuellen ergonomischen Komfort.

Eine lebendige Plattform

Der ev¹ ist auf Wachstum ausgelegt. Mit Over-the-Air (OTA)-Updates erhält das Fahrzeug laufend Bugfixes und Funktionsupdates, so dass das Produkt auch lange nach dem Kauf auf dem neuesten Stand bleibt.

Verfügbarkeit, Preisgestaltung und Probefahrt

Ab heute kann der Strutt ev¹ auf der offiziellen Website von Strutt (www.strutt.inc) vorbestellt werden. Der ev¹ steht für eine neue Ära des unabhängigen Wohnens, indem er eine erstklassige Brücke zwischen notwendiger Mobilität und modernster Robotik schlägt.

Zur Feier seines weltweiten Debüts bietet Strutt einen exklusiven Preis von $5.299 an, eine erhebliche Ersparnis gegenüber dem $7.499 MSRP. Interessenten können den ev¹ auf den kommenden Messen in aller Welt persönlich erleben oder über die Website Probefahrten buchen.

Informationen Strutt

Strutt ist ein in Singapur ansässiges Robotikunternehmen, das den Personentransport durch fortschrittliche Sensorik, intelligente Fahrtechnologie und preisgekröntes Industriedesign neu definiert. Das Flaggschiff des Unternehmens, der Strutt ev¹, wurde entwickelt, um Sicherheit, Intelligenz und Kontrolle auf dem Niveau eines Elektrofahrzeugs in einem kompakten, alltagstauglichen Fahrzeug zu bieten.

Erfahren Sie mehr auf: https://www.strutt.inc/

Die Pressemappe finden Sie unter diesem Link: https://bit.ly/Struttev1MediaKit

