Cetaphil® Optimal Hydration agora também para o corpo: marca expande sua linha com 2 novos produtos para o skincare corporal

Após o sucesso no lançamento da linha facial, a marca aposta em produtos corporais para complementar a rotina de cuidados com a pele

SÃO PAULO, 15 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a pele seca possui características específicas, como: baixa quantidade de água, poros visíveis e pode vir a ter descamação e vermelhidão. Esta condição da pele pode ser causada por fatores genéticos, hormonais ou por condições ambientais, como o frio e o tempo seco. Por isso, é necessário manter os cuidados da pele com produtos específicos e que contenham boa hidratação1.

Sabendo disso e pensando em proporcionar mais uma experiência única e inovadora aos seus consumidores, Cetaphil anuncia a ampliação da linha Optimal Hydration com a chegada de dois novos produtos voltados para o cuidado corporal: o Sérum Hidratante Corporal em Spray e a Loção Hidratante Corporal.

Para quem gosta de praticidade na hora do skincare, o Sérum Hidratante Corporal Spray é uma ótima alternativa. O produto possui textura leve, de fácil absorção e protege contra os cinco sinais da pele sensível: aspereza, desconforto, ressecamento, repuxamento e barreira cutânea enfraquecida. O sérum ainda conta com o complexo HydroSensitivTM que possui propriedades calmantes naturais da Blue Daisy, além do ácido hialurônico, que promove uma aparência rejuvenescedora2.

A outra novidade fica por conta da Loção Hidratante Corporal, ideal para quem deseja hidratar a pele sensível com rapidez, tecnologia e leveza. A loção também possui o complexo HydroSensitivTM e ainda traz em sua fórmula uma textura leve e de rápida absorção, protegendo a pele e contando com 48h de hidratação3.

Os lançamentos chegam para aumentar o portfólio da linha Cetaphil Optimal Hydration, já conhecida por seu sérum facial, sérum para área dos olhos e creme hidratante facial. Toda a linha oferece inovação tanto no design quanto na tecnologia de sua composição.

Hidratação para além do Metaverso!

A chegada da linha Optimal Hydration só reforça o DNA inovador da marca. Com este lançamento, Cetaphil não inovou só nos produtos. Atento às tendências e apostando cada vez mais em uma comunicação disruptiva nos canais digitais, pela primeira vez a marca divulga um lançamento no Metaverso, uma realidade iminente no universo digital, com a ajuda da Satiko (@iamsatiko_), avatar da apresentadora Sabrina Sato. Na ocasião, a influenciadora compartilhou em suas redes sociais como funciona o skincare no Metaverso, ressaltando os principais benefícios e diferenciais da primeira linha de séruns faciais de Cetaphil.

Ao estabelecer uma rotina de skincare é importante buscar sempre a orientação de um dermatologista para identificar o tipo de pele e quais são os produtos indicados.

1 Sociedade Brasileira de Dermatologia. Tipos de pele. Disponível em: https://www.sbd.org.br/cuidados/tipos-de-pele/ Acesso em 25 de junho de 2022.

2Data on File: RD.53.SPR.202367 - All-E-ES-077297-03-08-19

3Data on File: RD.27.SPR.202360 Clinical study for the evaluation of the effect of a cosmetic investigational product on the moisturization degree of the upper layers of the epidermis and on the cutaneous barrier function, after a single cutaneous application, in the adult subject

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a nossa criação em 1981, temos sido movidos por uma dedicação completa à Dermatologia. Oferecemos um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focados nas necessidades dos consumidores e pacientes, trabalhamos em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.galderma.com e www.cetaphil.com.br

