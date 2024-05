CHAGEE cible 100 pays et 15 milliards de tasses par an dans le cadre d'une expansion mondiale

Avec 130 millions de membres enregistrés dans le monde, la marque de thé chinoise vise à vendre 15 milliards de portions par an en tant que pionnière du thé oriental moderne à l'avenir

SHANGHAI, 21 mai 2024 /PRNewswire/ -- CHAGEE, une marque de thé de premier plan en Chine, étend activement sa portée mondiale.

Lors de la Journée internationale du thé 2024 - Modern Oriental Tea Innovation Forum, qui s'est tenue le 21 mai, Junjie Zhang, fondateur et PDG de CHAGEE, a révélé que la marque compte désormais plus de 130 millions de membres enregistrés dans le monde. CHAGEE s'est fixé pour objectif de répondre aux besoins des consommateurs dans 100 pays et de livrer 15 milliards de thé oriental moderne chaque année.

Junjie Zhang, Founder and CEO of CHAGEE CHAGEE Targets 100 Countries and 15 Billion Cups Annually in Global Expansion Drive

Depuis l'ouverture de son premier magasin en Malaisie en août 2019, CHAGEE s'est étendu en Thaïlande et à Singapour, et exploite désormais plus de 4 500 magasins dans le monde. L'expansion souligne la demande internationale croissante de thé oriental, CHAGEE étant à l'avant-garde de la tendance.

S'exprimant lors du forum, M. Zhang a déclaré : « CHAGEE se consacre à la revitalisation des anciennes méthodes de fabrication du thé qui remontent à 900 ans grâce à l'utilisation de la technologie moderne. L'initiative nous ramène non seulement aux origines du thé, mais redéfinit également l'expérience contemporaine de la consommation de thé. CHAGEE se concentre sur la promotion des avantages de nos produits pour la santé tout en facilitant les échanges culturels entre la Chine et la communauté mondiale. Notre objectif est de construire une marque de classe mondiale sur le marché du thé prêt à boire, offrant aux consommateurs du monde entier la possibilité de goûter au thé asiatique contemporain. »

L'essor des marques de thé orientales sur la scène mondiale

Le CHAGEE, qui a été créé il y a seulement six ans dans la province du Yunnan — considéré comme l'une des origines historiques du thé en Chine — a rapidement gravi les échelons pour devenir un leader dans le secteur compétitif des boissons à base de thé. Spécialisée dans le thé au lait frais en feuilles crues, l'entreprise allie la culture orientale traditionnelle au patrimoine et à l'innovation en matière de thé. Son expansion dans toutes les grandes provinces et villes de Chine illustre la croissance rapide de CHAGEE et sa pénétration significative sur le marché mondial.

En 2023, CHAGEE a atteint une valeur brute des marchandises (VMB) de 10,8 milliards de yuans sur le marché chinois. Au premier trimestre 2024, CHAGEE avait atteint plus de 5,8 milliards de VMB et devrait dépasser les 20 milliards de yuans à la fin de 2024.

Plus important encore, la marque de thé orientale attire de plus en plus un public plus jeune.

En s'éloignant du marché traditionnel du thé, qui privilégie généralement les personnes plus âgées, CHAGEE a suscité l'intérêt des consommateurs parmi les 15 à 50 ans. L'attrait général unifie considérablement la perception du thé oriental moderne de génération en génération.

Au cours des dernières années, CHAGEE a fusionné la technologie moderne et les valeurs axées sur la santé avec les traditions orientales pour promouvoir ses produits de thé innovants dans le monde entier. En 2023, la marque a amélioré la formulation de ses produits en supprimant les arômes artificiels de ses bases de thé, en éliminant les crèmes de son lait et en veillant à ce que ses boissons ne contiennent aucun acide gras trans. CHAGEE a également introduit de nouvelles fonctionnalités telles que la carte d'identification du produit et une calculatrice santé, et a pris la mesure sans précédent de publier des rapports sur la teneur en calories et en nutriments de ses produits, une première dans l'industrie du thé prêt-à-boire.

Début 2024, l'entreprise a maintenu sa position de leader dans l'industrie en mettant en œuvre le label Choix nutritionnel sur ses sites de Shanghai, introduisant le premier système de classement nutritionnel spécifique aux boissons à base de thé. Ce développement ouvre une nouvelle ère axée sur la gestion de la consommation de sucre. En mars, CHAGEE a annoncé pour la première fois les valeurs de l'indice glycémique (IG) pour plusieurs boissons à base de thé, fournissant ainsi une base scientifique pour la gestion du sucre.

Aujourd'hui, l'offre phare de CHAGEE, Jasmine Green Milk Tea, enregistre de solides ventes, avec plus de 230 millions de portions vendues chaque année. Cette boisson exceptionnelle maintient non seulement un taux de rachat croissant, mais démontre également l'engagement de la marque à répondre aux attentes des consommateurs en matière de qualité, d'expérience utilisateur et d'avantages pour la santé.

Une exploitation modernisée stimule la rentabilité

Au cours des dernières années, CHAGEE a radicalement transformé ses processus opérationnels, ce qui est crucial dans sa mission de devenir une force compétitive dans le monde entier.

La société a intégré des outils de gestion modernes dans ses opérations, établissant un système en ligne qui synchronise la gestion du personnel, des stocks, de la livraison et des emplacements des magasins. Cette intégration a conduit au développement d'un cadre d'opérations numériques holistique et d'un système de gestion numérique complet, marquant des avancées significatives dans les pratiques opérationnelles de l'industrie.

CHAGEE est la seule entreprise de thé fraîchement infusé dans le pays à avoir mis en œuvre avec succès un centre de service local décentralisé. La société opère selon le modèle 1+1+9+N, qui comprend un siège central, une équipe locale dédiée, neuf magasins gérés directement et un nombre illimité de magasins franchisés. Cette structure offre un soutien substantiel à ses franchisés, renforçant les capacités opérationnelles locales et améliorant la réactivité à la dynamique du marché.

CHAGEE applique également une politique d'exploitation de magasins gérés directement avant d'ouvrir un nouveau marché à la franchise. En entrant dans une nouvelle ville, elle ouvre d'abord un magasin phare pour tester le modèle commercial et établir une présence sur le marché. En fonction des besoins du marché local, le nombre de magasins gérés directement peut dépasser neuf pour assurer la cohérence commerciale avant d'étendre le réseau de franchise. Cette stratégie a permis une expansion rapide et des taux de rentabilité élevés parmi les magasins nationaux de CHAGEE au cours des six dernières années, ce qui a considérablement aidé ses franchisés à devenir rentables.

Dans les domaines critiques de la numérisation et de la technologie intelligente, CHAGEE a continué à investir et à obtenir des résultats significatifs. L'entreprise a commencé à intégrer des équipements automatisés de fabrication du thé dans certaines boutiques en 2022 dans le cadre d'une initiative pilote. L'année suivante, CHAGEE a dévoilé le TEA BAR de nouvelle génération, qui propose des offres innovantes telles que Tea Extreme Extract et Oriental Ice Tea, modernisant l'expérience de consommation de thé traditionnelle avec une touche technologique. Cette période a également marqué le déploiement officiel de l'équipement automatisé exclusif de fabrication du thé de CHAGEE dans ses magasins.

Pour assurer une chaîne d'approvisionnement robuste, CHAGEE s'approvisionne directement en thé et en lait pour ses opérations nationales, en gérant la distribution par l'intermédiaire du siège du groupe. L'entreprise a établi plusieurs entrepôts urbains à travers le pays pour maintenir une fraîcheur optimale de toutes les matières premières. À l'échelle internationale, les produits à base de thé destinés aux boutiques de CHAGEE sont également approvisionnés et la logistique est traitée par le siège, conformément à tous les protocoles de quarantaine internationaux nécessaires. En outre, le lait de haute qualité et les autres matières premières utilisées dans chaque site sont conformes à la réglementation locale, soutenus par les chaînes d'approvisionnement locales et les solutions de stockage de CHAGEE pour faciliter l'approvisionnement et la distribution.

Lors du forum, M. Zhang a également discuté de l'attrait intrinsèque du thé en tant que boisson primaire au monde, capable de transcender l'âge, les frontières et les cycles économiques. Il envisage l'avenir du thé oriental moderne comme un retour à ses racines et un moyen de connecter les gens dans le monde entier. « CHAGEE ne se concentre pas sur la création de la demande, mais sur le discernement et la satisfaction des attentes des consommateurs de thé du monde entier. » Zhang a ajouté.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2418119/image_1.jpg