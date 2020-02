Checkout.com, fournisseur mondial de solutions de paiement, réalise sa première acquisition : la startup française ProcessOut

Checkout.com, le fournisseur mondial de solutions de paiement, annonce aujourd'hui l'acquisition de ProcessOut, une société française spécialisée dans les paiements. C'est la première acquisition de Checkout.com qui a levé un montant record de 230 millions de dollars (soit près de 210 millions d'euros) dans le cadre d'un financement en série A en 2019.

PARIS, 26 février 2020 /PRNewswire/ -- Checkout.com, le fournisseur mondial de solutions de paiement, annonce aujourd'hui l'acquisition de la startup informatique ProcessOut. Cette première acquisition de la société technologique financière basée à Londres fait suite à l'annonce en 2019 d'un tour de financement en Série A d'un montant record de 230 millions de dollars (près de 210 millions d'euros). Valorisant la société à près de 2 milliards de dollars (1,82 million d'euros), cette opération était la plus importante levée de fonds en Série A jamais réalisée en Europe.

ProcessOut, une jeune pousse issue des incubateurs Techstars et 50 Partners, compte parmi sa clientèle de grands noms de l'e-business, comme Glovo, OUI.sncf, Dashlane et Rakuten qui lui font confiance pour optimiser le traitement de leurs paiements internationaux. Les solutions technologiques déployées par ProcessOut permettent aux entreprises de surveiller et comparer leurs performances dans le traitement des paiements. Par ailleurs, un système de routage dynamique optimise le traitement des paiements en temps réel pour améliorer la performance et réduire les coûts. La France est, après l'Angleterre, le deuxième marché pour la société Checkout.com qui se félicite de cette acquisition.

Guillaume Pousaz, fondateur et PDG de Checkout.com, explique : « Quand bien même nous avons toujours favorisé la croissance organique, nous respectons les entreprises ayant su créer des technologies de pointe suscitant l'enthousiasme du marché. Avec plus de 20 milliards de dollars de transactions analysées en 2019, ProcessOut fait sans conteste partie de cette catégorie et c'est pourquoi nous sommes ravis de cette première acquisition. Combiner leur expertise et produits à notre plateforme va nous permettre de donner accès à nos marchands de renommée mondiale à encore plus d'informations leur permettant d'améliorer leurs taux d'acceptation et d'optimiser leur rentabilité. »

En outre, il est apparu clairement dès le premier jour que l'équipe de ProcessOut partageait pleinement nos valeurs et notre ambition de créer un écosystème de traitement des paiements plus équitable et plus performant pour les entreprises, prônant plus de transparence et un meilleur contrôle. Parce que nous croyons sans réserve que ce sont les collaborateurs qui font l'entreprise, nous sommes impatients d'accueillir à notre bord l'équipe de ProcessOut pour contribuer à la réalisation de notre mission : construire la banque de demain. »

Manuel Huez, chef de produit et co-fondateur de ProcessOut, déclare : « Nous sommes ravis de rejoindre Checkout.com à un moment pivot. Je tiens à remercier l'équipe dévouée derrière ProcessOut, ainsi que nos investisseurs et mentors qui nous ont aidés et soutenus tout au long de ce voyage pour faire de cette entreprise ce qu'elle est aujourd'hui. Nous avons hâte d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire et de continuer à travailler avec certains des plus grands noms de l'e-commerce pour optimiser leurs paiements. »

Fondée en 2015 par une équipe de six jeunes entrepreneurs français Lancée en 2015, l'entreprise ProcessOut a été co-fondée par Manuel Huez – CPO, Louis-Paul Dareau – CTO, Jeremy Lejoux - Lead Customer Success, Guillaume Merindol - Head of Data, Cyril Chemla – CEO and Grégoire Delpit – COO. La plateforme logicielle propriétaire ProcessOut permet aux commerçants en ligne de mieux jauger leur performance dans le traitement des paiements et de l'optimiser.

ProcessOut va rejoindre l'entreprise Checkout.com pour enrichir son offre à l'intention des commerçants en ligne dans le traitement des paiements à l'échelle mondiale. Ensemble, les deux entreprises seront à même de faire bénéficier leur clientèle de commerces en ligne d'une meilleure performance et d'options supplémentaires pour répondre à leurs besoins en constante évolution, tout en conservant l'avantage d'une intégration unique et d'un suivi continu.

L'équipe de ProcessOut rejoindra les bureaux parisiens de Checkout.com qui renforcera ainsi sa présence en France où elle avait annoncé en septembre 2019 avoir obtenu de l'autorité prudentielle française une licence d'établissement de monnaie électronique. Checkout.com, qui détient onze bureaux à travers le monde, a annoncé en outre le projet d'augmenter le nombre de ses collaborateurs de plus de 500 à 1 000 au cours de la prochaine année.

