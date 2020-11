Chega ao Brasil a película de cobre que é amplamente usada na Coreia do Sul por eliminar 99,9% dos vírus, fungos e bactérias

A eficiência do cobre também foi comprovada em artigo científico publicado no New England Journal of Medicine . Segundo este estudo, os pesquisadores observaram que o SARS-CoV-2 (denominação do coronavírus, que causa a Covid-19) sobrevive por até três dias em superfícies de plástico e aço inox. Já na superfície de cobre o SARS-CoV-2 se torna inativo em poucos minutos, sendo 99% eliminados após 30 minutos.

O cobre é comprovadamente um eficiente agente para a finalidade de eliminação do vírus em plena pandemia e a película Dr. Cobre pode se tornar um item de proteção no dia a dia, pois previne outros tipos de contaminação (não só pelo novo coronavírus); age também na proteção de diversas doenças provocadas por bactérias como: Staphylococcus aureus resistentes à Meticilina (MRSA), Enterococcus resistentes à Vancomicina (VRE), Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli.

Uso e aplicação fácil e simples

De forma simples e rápida, pode ser recortada e aplicada no tamanho adequado às superfícies onde há probabilidade de contaminação cruzada. Os diretores da Dr. Cobre acreditam que, a exemplo do que acontece no exterior, pessoas e empresas poderão contar com um importante aliado para a volta às atividades pós-Covid-19 com maior segurança.

A película Dr. Cobre possui ação antimicrobiana permanente e não perde a eficácia ao longo do tempo. O uso do produto impacta na redução de gastos com a contratação de mão de obra para higienização constante dos ambientes e também na economia de produtos de limpeza. E suas propriedades são mantidas ao longo de sua vida útil.

Encontrada no formato A4 e em rolo, a película Dr. Cobre atende as mais variadas áreas de aplicações, desde residências até prédios comerciais. Informações e encomendas pelo site: www.drcobre.com.br

Redes Sociais: www.facebook.com/drcobre / www.instagram.com/drcobre

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1338838/botoeira_de_elevador.jpg

CONTATOS IMPRENSA: Mara Ribeiro, 11 99221.5201, [email protected]

FONTE Dr. Cobre

SOURCE Dr. Cobre