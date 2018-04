Chegou o "Holiday Swap" para eliminar os custos de hospedagem em viagens na economia atual de compartilhamento

LONDRES, 12 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- Criado por James Asquith (que quebrou o recorde mundial do Guinness por ser a pessoa mais jovem a viajar para todos os 196 países do mundo em 5 anos), o Holiday Swap reduz um dos mais altos custos de viagem: a hospedagem.

Ao combinar viajantes por afinidades, qualquer pessoa pode fazer conexões para viajar agora ou ter um lugar para ficar no futuro, usando o ativo que já tem, sua casa ou até mesmo o seu quarto, sem precisar ser dono do espaço está trocando. James Asquith disse: "As perguntas que normalmente recebo são de pessoas que querem viajar mais, porém muitas não têm orçamento para isso e, certamente, não com frequência".

Foi aí que nasceu a ideia do Holiday Swap. Um aplicativo que permite trocar qualquer coisa, desde uma casa de praia ou cobertura por um quarto com outros viajantes, em qualquer lugar do mundo, por apenas US$ 1 por noite. Já no radar de algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo, James Asquith quer combinar tecnologia e viagens para permitir que todos conheçam mais o mundo, com custo reduzido. Isso permite que os viajantes direcionem mais do seu orçamento em voos para lugares distantes e em experiências, em vez de um lugar para dormir.

"A geração Y é o futuro e quer mais por menos. Com o crescimento da tecnologia, estamos criando uma verdadeira comunidade global de compartilhamento, na qual podemos realmente usar os ativos que temos para explorar mais do mundo", diz James.

Já conhecido como "o Tinder das viagens" e sendo apontado como o principal concorrente do Air BnB, o Holiday Swap já está em 50 países, e James Asquith acredita que é porque o aplicativo devolve o poder ao usuário. "Em vez de ter inveja das viagens dos outros e aumentar cada vez mais suas listas de desejos a partir das mídias sociais tradicionais, queremos que as pessoas possam agir ao ver esses lugares para que também possam usar suas conexões como guias turísticos virtuais". De Los Angeles a Sydney, do Brasil ao Japão, o Holiday Swap está mudando a maneira como viajamos, com a promessa de futuros benefícios para os membros (desde voos gratuitos até safáris para ver gorilas em Uganda). Afinal de contas, é possível existir algo como férias gratuitas. Use o código gratuito "FreeSwap" para começar a usar o aplicativo agora.

