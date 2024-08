CHIVAS REGAL DÉCROCHE UN PARTENARIAT MONDIAL PLURIANNUEL AVEC ARSENAL

L'emblématique blended whisky deviendra le Official Whisky Partner du club, célébrant ainsi leur ambition commune de succès collectif avant la nouvelle saison.

Pour célébrer ce partenariat, Chivas Regal et Arsenal offrent une tournée d'avant-match à la communauté locale et aux Gooners en distribuant des Chivas Highball dans les pubs locaux.

LONDRES, 14 août 2024 /PRNewswire/ -- Le whisky écossais de luxe Chivas Regal et le club de football mondial emblématique, Arsenal, annoncent aujourd'hui un nouveau partenariat pluriannuel, soulignant leur engagement à défendre la communauté, à promouvoir la culture et à célébrer le succès collectif. Chivas Regal deviendra le premier partenaire whisky officiel du club avant la saison 2024/25, soutenant les équipes masculines et féminines d'Arsenal.

CHIVAS REGAL SCORES BIG WITH MULTI-YEAR GLOBAL ARSENAL PARTNERSHIP

Ce partenariat célébrera l'ambition commune des deux marques de réussir et leur engagement envers leurs communautés dans le monde entier. Il emmènera les supporters dans les coulisses grâce à un contenu exclusif et à des expériences en direct à l'échelle mondiale mettant en scène des joueurs de l'équipe première masculine et féminine, des supporters célèbres, des créateurs et des légendes du club. Chivas s'apprête également à rehausser l'expérience des supporters de l'Emirates Stadium en lançant un nouveau bar Chivas Regal dans le Dial Square. Le bar s'inspirera de la culture footballistique en proposant une sélection de Chivas Highball classiques et exclusifs à l'Emirates.

Pour lancer ce partenariat avec style et célébrer le premier match de la saison, Chivas Regal s'est associé à une sélection de pubs locaux d'Arsenal, dont le récemment rouvert The Drayton Park, pour offrir aux Gooners une tournée de Chivas Highballs, avant le match de samedi contre les Wolves. Chivas et Arsenal célébreront également le premier match de l'équipe féminine d'Arsenal à domicile, à l'Emirates Stadium, en apportant leur cadeau Chivas Highball lors du premier match, le 22 septembre, contre l'équipe féminine de Manchester City.

Nick Blacknell, directeur du marketing mondial de Chivas, déclare : « Notre partenariat avec Arsenal va au-delà du whisky et du football ; il s'agit d'ouvrir une nouvelle dimension de la culture footballistique pour les fans, ici au Royaume-Uni et dans le monde entier - en prolongeant l'expérience du ballon rond bien au-delà du terrain. Ce partenariat restera fidèle à notre histoire en matière de culture et de communauté et renforcera notre engagement à offrir des expériences de luxe aux fans du monde entier. Nous nous réjouissons à la perspective de révéler ce que nous avons en réserve au cours des prochains mois et nous avons hâte de porter un toast à la saison 2024 de la Premier League ensemble dans notre nouveau bar Emirates samedi. »

Juliet Slot, directrice commerciale d'Arsenal, déclare : « Nous sommes fiers d'accueillir Chivas Regal au sein de notre famille de partenaires. C'est une marque réputée pour ses liens culturels et communautaires, avec un état d'esprit tourné vers l'avenir, un élément si important pour les valeurs et l'ambition de notre club. Nous sommes ravis de travailler ensemble pour mieux servir nos supporters et rapprocher les communautés du monde entier de notre club. »

Le football fait partie intégrante de l'histoire de Chivas Regal depuis 2018. Aujourd'hui, la société témoigne d'un soutien inébranlable au ballon rond et à la communauté qui se réunit pour en faire ce qu'il est. Des partenariats avec des clubs couvrant la ligue majeure et le niveau de base, aux événements mondiaux traversant les continents et réunissant les footballeurs, les créateurs de contenu, les talents et les fans dans des expériences inoubliables. En 2021, Chivas a lancé sa plateforme numérique innovante « Regal FC » qui offre aux fans des contenus exclusifs dans les coulisses de certains des plus grands noms du football - des joueurs aux présentateurs en passant par les DJ et les designers. L'engagement de Chivas en faveur du football n'a pas seulement fait progresser le jeu, mais a également favorisé l'émergence d'une communauté mondiale dynamique de supporters passionnés.

Patrie de Chivas Regal, l'Écosse a également joué un rôle dans la création du club, puisque le Dial Square Football Club a été fondé en octobre 1886 par l'Écossais David Danskin, qui a également été le premier capitaine de l'équipe. George Graham, légende d'Arsenal, est également venu d'Écosse, où il a mené le club à une multitude d'honneurs en tant que joueur et entraîneur.

Chivas Regal continue d'apporter de l'innovation et de l'enthousiasme au monde du football, en associant harmonieusement le sport, la culture et le style de vie. Les supporters peuvent se tenir au courant du nouveau partenariat en suivant @ChivasRegal sur Instagram et en visitant Chivas.com.

À propos de Chivas

Chivas Regal est le premier whisky écossais de luxe. Lancé en 1909, Chivas a joué un rôle essentiel dans la croissance de la catégorie des whiskies écossais dans le monde entier, avec plus de 4,5 millions de caisses de 9 litres vendues chaque année.

Chivas croit au pouvoir de l'assemblage dans la vie, ainsi que dans le scotch. En célébrant la prochaine génération de buveurs de whisky qui s'élèvent eux-mêmes et ceux qui les entourent pour forger de nouvelles voies vers le succès. C'est pourquoi la philosophie de Chivas est « I Rise, We Rise », un clin d'œil à l'importance du travail, de la communauté et de la destruction du livre des règles. Ces valeurs ont été inculquées par les frères fondateurs James et John Chivas, qui ont été les pionniers de l'art de l'assemblage du whisky dans l'Écosse du XIXe siècle et sont devenus des piliers de la communauté grâce à leur éthique de travail infatigable, à leur dynamisme et à leur motivation. Cette énergie se retrouve aujourd'hui dans la vision de Chivas, qui allie succès et générosité pour améliorer la vie des autres, qu'il s'agisse de mettre en lumière les communautés locales par le biais de Regal FC ou de soutenir la prochaine génération d'entrepreneurs créatifs qui soutiennent des changements positifs dans la culture par le biais des plateformes New Regals.

Chivas mélange son berceau spirituel, le Speyside, en Écosse, à plus de 100 pays à travers le monde qui, ensemble, ont fait de Chivas le succès mondial qu'il est aujourd'hui. La gamme Chivas allie les classiques intemporels à l'innovation : Chivas 12, Chivas Extra 13, Chivas XV, Chivas Mizunara, Chivas 18, Chivas Ultis XX, Chivas 25 et Chivas Regal The Icon.

Chivas. I Rise, We Rise.

www.Chivas.com

À propos de l'Arsenal Football Club

L'Arsenal Football Club est né lorsqu'un groupe d'ouvriers de l'usine d'armement Dial Square à Woolwich, notamment l'Écossais en exil David Danskin et Jack Humble, a décidé de former une équipe de football pour rompre la monotonie de la vie à l'usine. Depuis que l'équipe de Dial Square a joué son premier match contre les Eastern Wanderers en 1886, Arsenal est devenu l'un des clubs de football les plus prospères de Londres et l'un des noms les plus célèbres du football moderne, avec des millions de supporters passionnés dans le monde entier. Imprégné d'histoire et de tradition, le club de football d'Arsenal a prospéré grâce à un esprit courageux qui a perduré tout au long de ses 136 années d'existence. Si la société et le football ont évolué au cours de cette période, Arsenal a toujours servi à créer un sentiment de communauté pour les habitants du nord de Londres, du Royaume-Uni et du monde entier.

Pour plus d'informations sur Arsenal, cliquez ici.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2482459/Chivas_Regal.jpg