Chou's Realty Group 的 David Chou 代表賣方在布魯克林丹波進行 4,850 萬美元的場外交易

紐約法拉盛2021年11月30日 /美通社/ -- Chou's Realty Group 的 David Chou 代表一位未透露姓名的賣家，在布魯克林丹波子市場進行一筆價值 4,850 萬美元的場外土地收購交易，交易面積達 14.8 萬平方呎。收購的物業位於 Front Street 218 號，目前是一個單層倉庫，佔地 50,000 平方呎，從 Front Street 一直延伸到 York Street。目前，該物業劃為商業和住宅用途，建造面積最多可達 148,000 平方呎。此次在布魯克林丹波熱點街區完成的罕見且規模龐大的交易，對於 David Chou 和 Chou's Realty Group 來說，是一項值得稱道的成就。

Chou's Realty Group 創始人 David Chou 表示：「我們很高興與大家分享這個已完成銷售位於丹波的稀有且規模可觀物業的消息。這處物業潛力巨大，丹波附近已經成為布魯克林最受歡迎的投資地區之一。我努力工作，在每一步幫助我的每一位客戶。因為我對紐約地產市場的關注和專業知識，與我合作的每一位客戶都很滿意。」

David Chou 在商業和住宅地產市場擁有超過 35 年的經驗。Chou's Realty Group 擁有超過 100 名技術熟練的經紀人，擅長中美跨境地產交易。與 Chou's Realty Group 合作的典型買家和賣家正在尋求 1,031 個交換物業的幫助，導致該公司每月促成價值 1,000 萬至 2,000 萬美元的交易。公司在幫助華裔美國市場獲得房屋和投資物業方面也擁有豐富的經驗。過去，Chou's Realty Group 曾為一家中國地產公司及其 1 億美元的收購預算以及一家尋求幫助購買中型酒店的中國財團提供諮詢服務。出售布魯克林丹波價值 4,850 萬美元的倉庫是該公司完成的最引人注目的交易之一。

聯絡人：David Chou

42031602 Street

Welsh, NY 11358

公司電話：212.353.8818

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