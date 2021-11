CIEDS abre vagas para última turma da capacitação gratuita para empreendedores em parceria com o WhatsApp

RIO DE JANEIRO, 19 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Com mais de 4 mil inscrições desde junho, essa é a última oportunidade de se inscrever no programa Conecta+Brasil, capacitação promovida pelo Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS), em parceria com o WhatsApp. O objetivo da formação é apoiar a retomada econômica de um dos grupos mais afetados pela pandemia no Brasil, que são os trabalhadores formais e informais. Com a dobradinha entre as instituições, será possível aprender mais sobre empreendedorismo, boas práticas, e ferramentas disponíveis gratuitamente no aplicativo WhatsApp Business, versão para negócios do WhatsApp. A plataforma fica aberta para capacitação até o dia 28 de novembro para todo o Brasil.

"Num momento em que já se discute sobre o pós-pandemia, é muito importante levarmos em consideração os mais afetados pela crise. O Conecta+ Brasil tem isso como objetivo, capacitar trabalhadores de todos os tipos, para que eles também sejam protagonistas nessa fase de retomada", comenta Vandré Brilhante, presidente do CIEDS. "Acreditamos que o empreendedorismo vai além de abrir um negócio, tem também o potencial de ser um forte agente de mudança", completa.

Além da capacitação sobre as ferramentas do WhatsApp Business, os participantes terão acesso a conteúdos exclusivos voltados para o cenário empreendedor, como inovação, criatividade, finanças pessoais e finanças para negócios, para que tenham melhor desenvolvimento profissional. Os empreendedores terão oficinas ao vivo, complementando os conteúdos ofertados na plataforma de aprendizagem.

"Além de fornecer a plataforma, estamos focados em encontrar maneiras de capacitar esses profissionais para fazerem um melhor proveito dela", comenta o diretor de Políticas Públicas para o WhatsApp Brasil, Dario Durigan. "É preciso pensar em diversas alternativas para o cenário atual, de forma a apoiar e empoderar os empreendedores brasileiros", completa o executivo.

Ao final, além de ter a oportunidade de fazer parte de uma rede nacional do Conecta+ Brasil, com formação continuada e intercâmbio de conhecimento; os participantes que concluírem o curso, emitirem seus certificados e ingressarem na rede da iniciativa, também podem concorrer a cinco (05) 5 premiações de R$6 mil.

Para inscrições e mais informações, acesse o site: https://conectamaisbrasil.cieds.org.br .

Sobre o CIEDS:

O Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, CIEDS, é uma organização da sociedade civil que promove soluções sociais que geram mais renda, mais saúde, melhor educação, maior confiança no futuro, construindo redes de parceiros estratégicos comprometidos com uma sociedade melhor.

Contato de imprensa

Juliana Castro

Mariana Tavares

[email protected]

FONTE CIEDS

SOURCE CIEDS