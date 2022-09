Circuito Universitário de Skate abre inscrições em São Paulo

Valendo bolsas de estudo para os vencedores de cada categoria, a primeira etapa do desafio acontece nos dias 24 e 25 de setembro no CEU Butantã

SÃO PAULO, 20 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A 13ª edição do Circuito Paulistano de Skate Universitário está com inscrições abertas para estudantes universitários paulistas que estejam cursando ou que já se formaram em uma instituição de ensino superior do estado reconhecida pelo MEC. O campeonato conta com três categorias divididas entre as modalidades Street e a Park - Master, Feminina e Masculina. Ao final do desafio, os campeões recebem uma bolsa de estudo para graduação ou pós-graduação da Faculdade UniSantanna.

"O skate brasileiro está em alta. Sobretudo após as olimpíadas, o interesse pelo esporte atraiu novos fãs e praticantes. Estamos muito animados para a realização de mais uma edição do circuito universitário de skate, que, historicamente, é um celeiro de talentos. No ano passado, foram mais de 130 atletas inscritos na primeira fase e para este ano, acreditamos que poderemos superar este número", conta Marco Ferragina, presidente da Associação de Skate Universitário.

Organizado pela Associação de Skate Universitário (ASU), com realização da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de São Paulo, o evento já ajudou na educação superior de nomes como Roger Mancha, ex-bolsista e atual técnico da seleção brasileira de skate street, e Marcos Hiroshi, ex-bolsista e o principal árbitro brasileiro referência na World Skate. Além da UniSantanna, esta edição ainda recebe o apoio da Diet Skateboards e da Brabois Skateboarding.

O objetivo da competição é incentivar os skatistas brasileiros a investir no esporte, mas sem esquecer da formação acadêmica, e ao longo das edições já entregou mais de 50 bolsas de ensino superior. Os atletas voltam a se enfrentar na 2ª etapa do circuito, que acontece nos dias 22 e 23 de outubro no Centro de Esportes Radicais do Bom Retiro, em São Paulo. Para quem deseja encarar este desafio, a participação é gratuita. Inscreva-se: https://liveheats.com.br/events/48524

Serviço

Circuito Universitário de Skate

Quando: 24 e 25 de setembro

Onde: CEU Butantã

Inscrições gratuitas - https://liveheats.com.br/events/48524

