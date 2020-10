Cisco SD-WAN as a Service agora tem nome: ngena

MIAMI, 23 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A ngena (Next Generation Enterprise Network Alliance) anunciou hoje que sua exclusiva plataforma de conectividade "as a service" está expandindo suas operações na região das Américas, criando escritórios virtuais, contratando funcionários e iniciando parceiras com as principais empresas da região. A solução SD-WAN, com tecnologia 100% Cisco, permite que parceiros e clientes se beneficiem de tecnologia multinuvem e conectividade de última geração. Mais do que isso, dá às empresas velocidade, agilidade e serviços inovadores com foco em transformação digital.

A ngena, com sede em Frankfurt, na Alemanha, foi fundada com o objetivo de fornecer redes corporativas consistentes e flexíveis globalmente, oferecendo serviços seguros de ponta a ponta, incluindo conectividade local. Até o momento, mais de 50 parceiros se uniram à ngena para prestar serviços de conectividade abrangentes, integrados, totalmente automatizados, flexíveis e de fácil uso em qualquer lugar do mundo.

A ngena expandiu rapidamente suas operações e hoje já tem presença na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia. Como a primeira empresa com soluções de rede em nuvem pré-construídas e pré-configuradas, a ngena oferece aos parceiros valor agregado com resultados expressivos de negócios. Ao usar a plataforma de conectividade "as a service" da ngena, os parceiros podem se beneficiar de uma solução que garante implementação rápida e segura de uma ampla variedade de serviços de conectividade que podem ser selecionados de acordo com as necessidades, por meio de um catálogo global de serviço.

"Cada cliente passa por uma jornada única para a nuvem, podendo enfrentar alguns bem importantes ao longo do caminho. Na ngena, nosso objetivo é facilitar a integração em torno dos diversos e complexos desafios de conectividade em nuvem em redes corporativas. Nossa plataforma foi projetada visando uma conectividade multinuvem "as a service", o que facilita a adoção de empresas de qualquer indústria e qualquer tamanho. Não são necessários investimentos em hardware, gestão de projetos ou longos períodos de configuração de design", afirma Bart de Graaff, CEO da ngena.

A plataforma da ngena, completamente segura, ofrece serviços avançados e recursos pré-configurados, tornando-a a única solução desse tipo disponível no mercado atualmente. Com ela, parceiros e clientes poderão projetar e concluir a implementação de sua solução de conectividade em três simples etapas :

Selecionar e cotar : o QuickSizerTM, um divisor de águas, é a ferramenta de configuração. Foi desenvolvido para projetar, cotar e solicitar redes em minutos, não em meses. Aprimorar tecnicamente : com a tecnologia Cisco, as redes são construídas com flexibilidade, velocidade e com segurança, além de adicionar todos os serviços que um access point pode precisar. Implementar e gerenciar : nossa implementação "zero-touch" faz a entrega global da rede end-to-end, bem como o monitoramento e gerenciamento do serviço 24 horas por dia, sete dias por semana.

"A plataforma da ngena possibilita que os clientes se beneficiem da simplicidade, confiabilidade, qualidade e porte. Em vez de negociar, obter e gerenciar conectividade de vários provedores, eles podem contar com a ngena como parceiro único para todas as necessidades da rede global", conta Kip Compton, vice-presidente sênior de estratégia e operações, rede corporativa e nuvem da Cisco (https://blogs.cisco.com/digital/ngena).

Com a pandemia, as empresas encontraram muitos desafios, acelerando a implementação da transformação digital devido às limitações das redes corporativas. Agora, essas empresas agora podem se beneficiar do melhor ecossistema de provedores de serviços globais e integradores de sistemas, localizados em 200 países em todo o mundo.

Ao lado da América Móvil, gigante das telecomunicações, a ngena expande seu mercado entrando na América Latina com o apoio total da Cisco e a força central dessas duas empresas líderes no mundo das redes.

sobre a ngena

A ngena é uma empresa global que conecta equipes e une a força de trabalho em todo o mundo por meio de uma experiência de rede de conectividade centralizada. Com apenas um toque, a ngena simplifica e fortalece a computação global em nuvem, a rede de negócios, a análise de dados e segurança de dados em locais de trabalho na empresa e em casa. Com o suporte total e a solidez da Cisco, a ngena usa as tecnologias de nuvem e SD-WAN de última geração. A ngena é a primeira empresa a oferecer configuração pré-construída para implementação rápida e segura utilizando sua plataforma de conectividade como solução de serviço.

A ngena está sediada em Frankfurt, Alemanha, com operações comerciais nos Estados Unidos, na América do Sul, na Europa e na Ásia. Para mais informações, acesse: www.ngena.net

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1221954/ngena_Logo.jpg

FONTE ngena

Related Links

www.ngena.net



SOURCE ngena