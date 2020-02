Clarke Energy désigné distributeur de Tecno Project Industriale pour l'épuration du biogaz en biométhane

- Clarke Energy est désormais distributeur et prestataire de service de Tecno Project Industriale (TPI), (épuration du biogaz en biométhane).

- L'accord avec Clarke Energy porte initialement sur la France, avec la possibilité de distribuer également les produits au Royaume-Uni, aux USA, en Inde et en Irlande.

BOUC-BEL-AIR, France, 11 février 2020 /PRNewswire/ -- Clarke Energy, société du groupe KOHLER, développe son offre produits en intégrant l'épuration du biogaz, technique fournie par la société TPI du groupe SIAD en Italie. TPI propose à la fois une technologie membranaire et une technologie à base de solvents spécifiques. Les unités d'épuration du biogaz intègrent des membranes capables de fournir de haut rendement en terme de récupération de méthane et de consommation d'énergie. C'est à ce titre que TPI a nommé Clarke Energy, distributeur et prestataire de service de leurs unités d'épuration de biogaz en biométhane.

La technologie d'épuration du biogaz élimine le dyoxide de carbone du biogaz pour créer du biométhane, une forme d'énergie renouvelable du méthane (un « gaz vert ») qui provient de la fermentation des matières organiques. Le biométhane résultant peut être soit injecté dans le réseau de gaz national soit utilisé comme carburant durable pour les véhicules.

La gamme de produits TPI est de haute qualité et technicité, elle s'est développée à partir de leur vaste expérience dans la commercialisation et la transformation des gaz pour des clients industriels du monde entier. TPI a mené de nombreux projets d'épuration du biogaz à l'échelle mondiale, et est l'un des principaux fournisseurs de cette technologie, sur ce secteur.

Didier Lartigue, Directeur Général de la filialle france de Clarke Energy explique : « ce parteniariat est stratégique pour Clarke Energy pour le développement de son activité biométhane et le choix de TPI est crucial pour la qualité des produits et services des solutions de Clarke Energy".

L'accord vise initialement la France, mais Clarke Energy pourra distribuer l'épuration du biogaz de TPI ; au Royaume-Uni, aux USA, en Inde et en Irlande.

Clarke Energy a déjà vendu plusieurs systèmes d'épuration du biogaz en France les produits de TPI ayant, quand à eux, été intégrés dans des projets récents.

A propos de Clarke Energy

Clarke Energy, une société du groupe Kohler, est leader dans l'ingénierie, l'installation et la maintenance à long terme de centrales électriques à moteur à gaz. La société est actuellement présente dans 27 pays. Clarke Energy emploie plus de 1 200 personnes et dispose de plus de 7 GW d'équipements de production d'électricité dans le monde.

www.clarke-energy.com

A propos de Tecno Project Industriale, SRL

Tecno Project Industriale (TPI), une entreprise du Groupe SIAD, fournit des solutions avancées à de nombreux secteurs industriels pour le traitement et les applications de gaz.TPI propose une gamme complète de systèmes dédiée au processus de récupération du CO2 de qualité alimentaire et de traitement du biogaz. SIAD est un groupe chimique italien,leader, spécialisé dans les gaz industriels, l'ingénierie, la santé, les services et les biens industriels avec des sites en Europe et dans le reste du monde.

https://www.tecnoproject.com/; https://www.siad.com/

