CloudHealth Technologies agrandit son bureau londonien pour répondre à la croissance rapide de la région EMEA

« Londres est l'endroit idéal pour développer nos opérations dans la région EMEA et y créer la base de ces activités », a déclaré Tom Axbey, président-directeur général de CloudHealth Technologies. « Les talents dont nous disposons au jour d'aujourd'hui sont sans commune mesure. Au fur et à mesure que nous renforçons chaque fonction d'exploitation pour offrir de meilleurs services à notre écosystème de clients et de partenaires de la région EMEA, nous continuons à recruter les meilleurs professionnels du secteur. »

Éléments importants sur l'entreprise

CloudHealth Technologies a augmenté son chiffre d'affaires mondial annuel de plus de 80 pour cent pour la deuxième année consécutive, et affiche un grand élan de croissance, tant aux États-Unis qu'à l'échelle internationale, alors que la région EMEA connaît une nette croissance. L'entreprise a attiré un nombre record de nouveaux clients, lesquels se déclinent en moyennes entreprises et grandes comptes, et elle s'est assuré des opportunités de croissance organique avec les clients existants. Par ailleurs, CloudHealth Technologies a ouvert des bureaux à Tel Aviv et à Amsterdam, et prévoit d'en ouvrir en France et en Allemagne.

Parmi les principales réussites de l'entreprise dans la région EMEA, qui ont contribué à cet élan, on trouve :

Une acquisition de professionnels talentueux – Au cours des 12 derniers mois, CloudHealth Technologies a embauché 14 nouveaux employés et elle prévoit de passer à 25 salariés d'ici la fin de l'année. Figurent parmi les personnes stratégiques recrutées :

Marcus Chambers , vice-président des ventes dans la région EMEA. Avant de rejoindre CloudHealth Technologies, M. Chambers a occupé des postes de haut niveau chez EMC, Cisco et Riverbed.

, vice-président des ventes dans la région EMEA. Avant de rejoindre CloudHealth Technologies, M. Chambers a occupé des postes de haut niveau chez EMC, Cisco et Riverbed.

Sheldon Lachambre , directeur de l'ingénierie, qui était précédemment chez Citrix.

, directeur de l'ingénierie, qui était précédemment chez Citrix.

Richard Brown , directeur des ventes de la région EMEA, qui a travaillé auparavant chez Arbor Networks et Riverbed.

Une clientèle plus importante – CloudHealth Technologies a vu sa clientèle basée dans la région EMEA croître de plus de 50 pour cent depuis la fin de l'année 2016. Elle a capté de nouveaux clients dans une large gamme d'industries verticales. Les nouveaux clients appartiennent à des secteurs variés : services financiers, pétrochimie, industrie pharmaceutique, fabrication, vente au détail et secteur public. Parmi les clients acquis pendant le dernier trimestre, mentionnons particulièrement Funding Circle, StepStone et Skyscanner.



CloudHealth Technologies a vu sa clientèle basée dans la région EMEA croître de plus de 50 pour cent depuis la fin de l'année 2016. Elle a capté de nouveaux clients dans une large gamme d'industries verticales. Les nouveaux clients appartiennent à des secteurs variés : services financiers, pétrochimie, industrie pharmaceutique, fabrication, vente au détail et secteur public. Parmi les clients acquis pendant le dernier trimestre, mentionnons particulièrement Funding Circle, StepStone et Skyscanner. Des partenariats à la pointe du secteur – Pour tirer parti des précieux partenariats de CloudHealth Technologies dans la région EMEA, l'entreprise a vu son écosystème de partenaires dans la région EMEA augmenter de plus de 100 pour cent, ce qui a permis d'offrir un soutien encore plus important aux clients régionaux. Parmi les partenaires nouvellement acquis dans la région EMEA, on peut trouver Vodafone, Softcat, CDW et KCOM.

En 2018, l'équipe va continuer à former son écosystème de clients et de partenaires dans la région EMEA, en participant à des évènements locaux tels qu'AWS Paris, Transformation Day London et Transformation Day Cologne. Par ailleurs, CloudHealth Technologies va parrainer, le 26 avril, un webinaire axé sur les résultats de sa récente étude mondiale, intitulée « Secrets of the Cloud Leaders ». Ce webinaire va non seulement offrir un aperçu des tendances cloud propres à la région EMEA, mais aussi véhiculer des commentaires émis par StepStone, un client de CloudHealth Technologies. Pour y assister, vous pouvez vous inscrire sur ce lien.

À propos de CloudHealth Technologies

CloudHealth est la plate-forme logicielle de gestion cloud, de toute confiance, qui est utilisée pour accélérer la transformation des entreprises dans le cloud. Les solutions et services de CloudHealth aident les entreprises et les organisations à être plus efficaces grâce à une stratégie cloud cohérente qui s'appuie sur des rapports intégrés, une gestion active des politiques et des recommandations stratégiques. Les analyses éclairées de la plate-forme permettent aux équipes d'exploitation et techniques d'avoir des conversations sur le cloud plus significatives, qui simplifient la façon de faire des affaires. CloudHealth aide des clients comme Amtrak, Cox Automotive, News Corp, Zendesk, Suncorp et Sumo Logic à exploiter tout le potentiel de leurs environnements cloud. Disposant de bureaux dans le monde entier, l'entreprise bénéficie du soutien de Kleiner Perkins, Meritech, Sapphire Ventures, Scale Venture Partners, .406 Ventures et Sigma Prime Ventures.

Pour en savoir plus, vous pouvez visiter notre site www.cloudhealthtech.com ou nous suivre sur @cloudhealthtech.

Contact

Lauren Palazzo, Text100 pour CloudHealth

Lauren.Palazzo@text100.com

(617) 399-4909

SOURCE CloudHealth Technologies

Related Links

http://www.cloudhealthtech.com