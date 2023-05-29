CoinEx запускает BitHK для предоставления услуг по торговле криптовалютой в Гонконге

News provided by

CoinEx Global Limited

29 May, 2023, 23:14 ET

ГОНКОНГ, 30 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- CoinEx, одна из ведущих в мире бирж цифровых активов, сегодня объявила об официальном запуске BitHK — профессиональной платформы для торговли криптовалютой, ориентированной специально на пользователей Гонконга.

Согласно Руководству для операторов торговых платформ виртуальных активов, BitHK направит заявку на получение лицензии в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP) в Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) 1 июня, в день вступления в силу Руководства.

В состав команды CoinEx входят эксперты из компаний мирового класса в сфере Интернета и финансов, включая передовых специалистов в области криптовалют и инвесторов, обладающих обширным опытом технологических исследований и разработок и глобальных операций. BitHK продолжит использовать разработанный CoinEx высокоскоростной механизм согласования сделок, который обеспечивает эффективные криптовалютные транзакции и бесперебойную торговлю. Теперь пользователи могут заниматься спотовой торговлей и хранить криптоактивы на платформе, которая в настоящее время доступна как на традиционном китайском, так и на английском языке.

«BitHK непрерывно совершенствуется и планирует внедрить P2P-торговлю криптовалютой в дополнение к спотовой торговле с целью поддержки как депозитов, так и снятия HKD. Будучи неотъемлемой частью индустрии финансовых услуг Гонконга, BitHK обязан поддерживать репутацию города как всемирно признанного "инклюзивного и открытого" финансового центра. Мы будем строго следовать Кодексу поведения для криптовалютных бирж, недавно опубликованному SFC, и Законопроекту по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (поправка) 2022 года. Мы стремимся предоставлять соответствующие требованиям, высококачественные и профессиональные услуги, обеспечивая при этом сохранность активов наших инвесторов. Наша цель — создать безопасную и надежную среду для торговли криптовалютой для пользователей Гонконга», — заявил Хайпо Ян (Haipo Yang), генеральный директор CoinEx.

Компания CoinEx, основанная в 2017 году, является глобальной криптовалютной биржей и стремится упростить процесс торговли. Платформа предоставляет ряд услуг, включая спотовую и маржинальную торговлю, фьючерсы, свопы, автоматические маркет-мейкеры (AMM) и финансовое управление для более чем 5 миллионов пользователей в свыше 200 странах и регионах. Основанная с первоначальным намерением создать равноправную и уважительную криптовалютную среду, компания CoinEx стремится разрушить традиционные финансовые барьеры, предлагая простые в использовании продукты и услуги, чтобы сделать торговлю криптовалютой доступной для всех. 

Более подробная информация представлена на официальном сайте компании CoinEx по адресу: www.coinex.com

SOURCE CoinEx Global Limited

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