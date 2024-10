CoinEx erweitert seine globale Reichweite mit der Einführung der italienischen und polnischen Sprache

HONGKONG, 25. Oktober 2024 /PRNewswire/ – CoinEx, eine globale Kryptowährungsbörse, bei der die Benutzer an erster Stelle stehen, wird am 24. Oktober offiziell seine italienische und polnische Sprachplattform einführen. Dieser strategische Schritt unterstreicht das Engagement von CoinEx, seine Präsenz in diesen schnell wachsenden Märkten auszubauen. CoinEx bietet eine sichere Handelsumgebung, eine große Auswahl an Kryptowährungen, schnelle Coin-Listings und eine breite Palette an Handelswerkzeugen, die den Bedürfnissen der Nutzer entsprechen.

Sowohl Italien als auch Polen haben ein immenses Wachstumspotenzial im Bereich der Kryptowährungen. Italienische und polnische Nutzer suchen zunehmend nach Plattformen, die Zugänglichkeit, Zuverlässigkeit und ein starkes Engagement in der Gemeinschaft bieten. Als Reaktion darauf wird sich CoinEx auf den Aufbau lokaler Gemeinschaften, die Stärkung von Partnerschaften und die Teilnahme an wichtigen Veranstaltungen konzentrieren, um seine lokale Präsenz in beiden Ländern zu verstärken.

In Polen hat sich CoinEx bereits als Goldsponsor der Cryptosphere und durch die Teilnahme an der Web3 Student Expo x PlanetaNFT einen Namen gemacht. CoinEx bereitet sich auch auf sein 7-jähriges Jubiläumstreffen in Warschau vor. In Italien wird CoinEx auf Telegram und anderen Social-Media-Kanälen engagierte Aktivitäten durchführen, um die Nutzer in Verbindung zu halten und zu belohnen. Italienische und polnische Nutzer kommen außerdem in den Genuss exklusiver Vorteile, darunter Social-Media-Kampagnen, Aktionen für Neueinsteiger, Trading-Wettbewerbe und besondere Veranstaltungen am CoinEx Brand Day.

Zusätzlich werden die italienische und die polnische Website CoinEx Insight für Marktanalysen und CoinEx Academy für Kryptomarktschulungen anbieten. Offizielle italienische und polnische Websites bieten lokalisierten Support und fordern die Nutzer auf, sich über soziale Medien und Telegram zu verbinden.

Informationen zu CoinEx

CoinEx wurde 2017 gegründet und ist eine globale Kryptowährungsbörse, die den Handel vereinfachen möchte. Die Plattform bietet eine Reihe von Dienstleistungen, darunter Spot- und Futures-Handel, Margin-Handel, Swaps, automatisierte Market Maker (AMM) und Finanzmanagementdienste für über 10 Millionen Nutzer in mehr als 200 Ländern und Regionen. Seit seiner Gründung hat sich CoinEx konsequent an das Prinzip „Benutzer zuerst" gehalten. Mit der aufrichtigen Absicht, ein faires, respektvolles und sicheres Umfeld für den Kryptohandel zu schaffen, ermöglicht CoinEx Personen mit unterschiedlichem Erfahrungsstand einen mühelosen Zugang zur Welt der Kryptowährungen, indem es benutzerfreundliche Produkte anbietet.

