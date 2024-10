CoinEx espande la sua presenza globale con il lancio in lingua italiana e polacca

HONG KONG, 26 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- CoinEx, un exchange globale di criptovalute che si impegna a dedicare la massima attenzione agli utenti lancerà ufficialmente le sue piattaforme in italiano e polacco il 24 ottobre. Questa iniziativa strategica sottolinea l'impegno di CoinEx nell'espandere la sua presenza in questi mercati in rapida crescita, offrendo un ambiente di trading sicuro, una varietà di criptovalute, quotazioni rapide delle monete e una vasta gamma di strumenti di trading per soddisfare le esigenze degli utenti.

Sia l'Italia che la Polonia hanno un immenso potenziale di crescita nel settore delle criptovalute. Gli utenti italiani e polacchi sono sempre più alla ricerca di piattaforme che offrano accessibilità, affidabilità e un forte coinvolgimento della community. Per rispondere a questa richiesta CoinEx si concentrerà sulla creazione di community locali, sul rafforzamento delle partnership e sulla partecipazione a eventi chiave per rafforzare la sua presenza locale in entrambi i paesi.

In Polonia CoinEx si è già fatta notare come sponsor d'oro di Cryptosphere e attraverso la partecipazione a Web3 Student Expo x PlanetaNFT. CoinEx si sta anche preparando per il suo settimo anniversario a Varsavia. In Italia CoinEx realizzerà attività coinvolgenti su Telegram e altri canali social per mantenere gli utenti connessi e premiati. Anche gli utenti italiani e polacchi potranno beneficiare di vantaggi esclusivi – campagne sui social, promozioni per i nuovi arrivati, concorsi di trading ed eventi speciali in occasione del CoinEx Brand Day.

Inoltre i siti web ufficiali in italiano e polacco presenteranno CoinEx Insight per l'analisi di mercato e CoinEx Academy per la formazione sul mercato delle criptovalute oltre a offrire supporto localizzato, invitando gli utenti a connettersi tramite i social media e Telegram.

Sito web ufficiale in Polonia: https://www.coinex.com/pl

Sito web ufficiale in Italia: https://www.coinex.com/it

Instagram in polacco: https://www.instagram.com/coinexpolska

X in polacco: https://x.com/CoinExPolska

Telegram in polacco: https://t.me/CoinEx_Polska

Telegram in italiano: https://t.me/coinex_italian

X in italiano: https://x.com/CoinEx_Italian

Informazioni su CoinEx

Fondato nel 2017, CoinEx è un exchange di criptovalute globale che si impegna a semplificare il trading. La piattaforma offre una gamma di servizi – trading spot e futures, trading a margine, swap, market maker automatizzati (AMM) e servizi di gestione finanziaria per oltre 10 milioni di utenti in oltre 200 paesi e regioni geografiche. Fin dalla sua fondazione CoinEx ha sempre aderito al principio di servizio "dedicare la massima attenzione agli utenti". Con l'obiettivo di promuovere un ambiente di trading di criptovalute equo, rispettoso e sicuro, CoinEx consente a persone con diversi livelli di esperienza di accedere senza sforzo al mondo delle criptovalute offrendo prodotti facili da usare.

