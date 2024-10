CoinEx étend sa portée mondiale en lançant des versions en italien et en polonais

HONG KONG, 25 octobre 2024 /PRNewswire/ -- CoinEx, un échange mondial de crypto-monnaies dont l'objectif est de donner la priorité aux utilisateurs, a lancé officiellement ses plateformes en italien et en polonais le 24 octobre. Cette étape stratégique souligne l'engagement de CoinEx à étendre sa présence sur ces marchés à croissance rapide, en offrant un environnement d'échange sécurisé, une grande diversité de crypto-monnaies, des référencements de pièces rapides et une gamme diversifiée d'outils d'échange pour répondre aux besoins des utilisateurs.

L'Italie et la Pologne présentent toutes deux un immense potentiel de croissance dans le domaine des crypto-monnaies. Les utilisateurs italiens et polonais recherchent de plus en plus des plateformes qui offrent accessibilité, fiabilité et engagement communautaire fort. En réponse, CoinEx se concentrera sur le développement des communautés locales, le renforcement des partenariats et la participation à des événements clés afin d'approfondir son empreinte locale dans les deux pays.

En Pologne, CoinEx s'est déjà fait remarquer en tant que sponsor or de Cryptosphere et en participant à Web3 Student Expo x PlanetaNFT. CoinEx prépare également son 7e anniversaire à Varsovie. En Italie, CoinEx organisera des activités attractives sur Telegram et d'autres réseaux sociaux pour que les utilisateurs restent connectés et récompensés. Les utilisateurs italiens et polonais bénéficieront également d'avantages exclusifs, notamment des campagnes sur les réseaux sociaux, des promotions pour les nouveaux arrivants, des compétitions de trading et des événements spéciaux lors de la journée de la marque CoinEx.

En outre, les sites italiens et polonais proposeront CoinEx Insight pour l'analyse du marché et CoinEx Academy pour la formation au marché des crypto-monnaies. Les sites officiels italien et polonais offriront une assistance localisée, exhortant les utilisateurs à se connecter via les réseaux sociaux et Telegram.

Site officiel en Pologne : https://www.coinex.com/pl

Site officiel en Italie : https://www.coinex.com/it

Instagram polonais : https://www.instagram.com/coinexpolska

X polonais : https://x.com/CoinExPolska

Télégramme polonais : https://t.me/CoinEx_Polska

Télégramme italien : https://t.me/coinex_italian

X italien : https://x.com/CoinEx_Italian

Établi en 2017, CoinEx est un échange mondial de crypto-monnaies qui s'engage à faciliter les échanges.

