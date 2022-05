Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial faz campanha para prevenção do trauma de face no Maio Amarelo

No Brasil, a causa mais frequente de fraturas e ferimentos faciais graves é o acidente de trânsito, em especial envolvendo motocicletas e ciclistas. A maioria dos acidentados (22,85%) é jovem e do sexo masculino (84%). O uso do capacete correto e de forma adequada diminui em mais de 70% a gravidade de lesões.

SÃO PAULO, 3 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Para alertar motoristas, motociclistas e ciclistas sobre prevenção ao trauma de face, o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial (CBCTBMF) fará um alerta Nacional no Maio Amarelo - 2022, cujo slogan é "Juntos, salvamos vidas".

O trânsito brasileiro é considerado um dos piores e mais violentos do mundo e, na medida em que cresce o número de veículos em circulação, aumentam as vítimas de acidentes. Segundo o IBGE, são mais de 23 milhões de motocicletas em circulação no país.