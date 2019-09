Colégio Stocco recebe Leandro Karnal para a palestra "Educando no Mundo Líquido"

SANTO ANDRÉ, Brasil, 25 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Um dos grandes desafios da educação é desenvolver metodologias inovadoras para contribuir com a formação acadêmica e humanística frente às exigências da realidade atual.

Para abordar essa questão, o Colégio Stocco promove no próximo dia 3/10, a partir das 19h30, em Santo André, um encontro exclusivo de estudantes, familiares e comunidade com o historiador e professor Leandro Karnal.

Inspirado no tema "Educando no Mundo Líquido", o evento vai falar de práticas pedagógicas e alternativas para a preparação de crianças e jovens dentro de um contexto cuja educação baseia-se em um modelo do século 19, com professores formados no século 20 e estudantes do século 21.

A questão está relacionada ao conceito da "Modernidade líquida", defendida por Zygmunt Bauman, sociólogo polonês morto em 2017.

Segundo a sua teoria, a atual sociedade se caracteriza por um tempo em que tudo é volátil e adaptável, ante um passado de funcionamento ordenado, estável e previsível.

"A expectativa é fazer com que o público pense sobre a atual estrutura do sistema educacional de modo geral, com olhar para os desafios em meio a uma sociedade em permanente transformação", diz a diretora geral do colégio, Jozimeire Stocco.

O evento integra as comemorações pelos 65 anos do Colégio Stocco, considerado uma das instituições de ensino de maior tradição no ABC.

No início de setembro, o Stocco já havia recepcionado Alessandra Borelli, advogada especialista em Direito Digital, que debateu com estudantes e familiares temas como "O Limite da minha liberdade de expressão na internet", "A verdade por trás do mundo perfeito das redes sociais" e "Os riscos da demasiada exposição da intimidade e privacidade dos jovens na web".

Em outubro, além de Karnal, a escola receberá Paulo Betti. Em conversa com estudantes, o ator vai falar da adaptação da obra "A Fera na Selva" para o cinema.

Baseado no livro e na peça teatral homônimos, o filme conta a história de um homem e uma mulher que levam a vida juntos e na expectativa de um acontecimento extraordinário.

Ganhador do prêmio "Troféu Cidade de Gramado", "A Fera na Selva" vai servir de suporte ao ator para mostrar os processos de concepção e adaptação de um roteiro. "Nosso propósito é deixar claro aos estudantes como a arte, a cultura e a literatura interagem de forma marcante na constituição da personalidade", explica Jozimeire Stocco.

