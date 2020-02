Com a Tendência de Desvalorização do Real, Brasileiro Opta por América do Sul Neste Carnaval. Dólar é a Melhor Opção de Compra

SÃO PAULO, 19 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Levar dólar para destinos da América do Sul é muito mais vantajoso do que comprar diretamente a moeda do país de destino no Brasil, recomendam especialistas financeiros da Meu Câmbio - plataforma que realiza a pesquisa de preços em diversas corretoras em mais de 230 cidades. Com o dólar americano em mãos, o melhor caminho é realizar a troca pela moeda local no país de destino, preferencialmente fora do aeroporto. Em estudo feito, na compra de peso argentino x compra de dólar, levar a moeda americana permite uma economia que pode chegar aproximadamente R$ 1.634,22.

Por que não comprar direto a moeda do destino?

"Em função da menor demanda por estas moedas exóticas e a maior fragilidade de suas economias, as corretoras tendem a praticar spreads maiores na venda destas moedas", explica Mathias Fischer, diretor de estratégia e inovação da plataforma www.meucambio.com.br.

O especialista explica que isto é normal e ocorre em função do maior tempo que estas moedas tendem a permanecer em estoque. "Dinheiro no cofre tem risco de roubo, não gera rendimentos, e o risco de uma desvalorização da moeda, como vem acontecendo com o real por exemplo, é maior".

Análise do aumento do dólar

Segundo Fischer, um conjunto de fatores – nacionais e internacionais - tem levado o aumento do dólar, gerando incerteza e instabilidade nos mercados:

1) nas últimas semanas, agentes econômicos preferindo alocações em economias mais consolidadas, reduzindo suas posições em ambientes voláteis, fenômeno conhecido no mercado financeiro pelo jargão "Fly to quality";

2) O impacto do efeito coronavírus na economia global em função do papel de relevância exercido pela China;

3) Eleições presidenciais dos Estados Unidos.

Cotação – dia 19 de fevereiro, às 9h18, o dólar subia 0,25%, a R$ 4,3680 na venda.

Sobre a Meu Câmbio

A Meu Câmbio é uma plataforma da web que alia o grande conhecimento de mercado financeiro de seus fundadores à mais alta tecnologia de pesquisa de preços na internet, descomplicando e inovando a procura dos melhores negócios em câmbio turismo ou comercial. Trabalhando somente com as melhores corretoras de câmbio, extremamente seguras e rigorosamente selecionadas, permite que qualquer pessoa ou empresa efetue qualquer operação de câmbio turismo ou câmbio comercial comparando preços de diversos fornecedores com um único cadastro. Ou seja, a Meu Câmbio conecta bons clientes às melhores instituições financeiras sempre pelo melhor negócio e do jeito mais prático.

FONTE Meu Câmbio

SOURCE Meu Câmbio