Com novo sócio, startup DI4U consolida sua atuação no mercado nacional de customer experience com expectativa de faturar R$ 1,5 milhão este ano

SÃO PAULO, 25 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Criada há dois anos por Alan Guimarães, a DI4U – startup do setor de customer experience – consolida sua atuação no mercado com a chegada do novo sócio Carlos Rossinoli, previsão de faturar R$ 1,5 milhão neste ano e crescer 25% em 2020 e nos próximos anos. O negócio da startup é criar, implantar e fazer a gestão de interfaces digitais, identidade de voz e sonora. "O objetivo do trabalho", dizem os sócios, "é melhorar a interação do consumidor com as marcas e transformar essa experiência em resultado para as empresas".

Com 18 colaboradores, a DI4U (dialog interface for you) atende 15 clientes dos segmentos de call center, mídia, varejo, finanças, comunicação e energia. A startup disputa um mercado estimado em R$ 50 bilhões, entre SAC, televendas e cobrança, que conta com empresas que atendem grandes marcas. "As médias empresas estão desatendidas", diz Guimarães, destacando que "esse é o foco de atuação da startup" que atende e já atendeu grandes empresas.

O serviço prestado pela DI4U garante resultados para os consumidores e para as marcas. No caso dos primeiros que, quando ligam para uma empresa, querem resolver um problema ou buscar uma informação, a economia de tempo na ligação chega a 75%. "Isso costuma demorar cerca de 20 minutos. Em nossos clientes, esse tempo cai para 4 minutos". Para obter essa redução, a DI4U implanta cerca de sete mil diálogos nas interfaces – a média do mercado fica entre 600 a 700. Para as empresas, a economia financeira, de tempo e na operação gira em torno de 20 a 60%.

Além de o consumidor ficar sabendo, em algum ponto de sua jornada, que está falando com um robô, os sócios destacam que isso não elimina o contato humano. "A ideia é que ele consiga resolver tudo sem perda de tempo. O que se pretende é que ele só fale com o atendente se e quando for absolutamente indispensável", salienta Rossinoli.

