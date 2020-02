Com o apoio da SPI Integração e outras instituições, Rosas de Ouro encanta público apresentando seu desfile sobre a revolução industrial

"Nossa missão era iniciar um processo de democratização da Revoluçao 4.0 sem atravessar o samba, e a escola conseguiu isso graças à genialidade do carnavalesco André Machado e a todos os componentes, que abraçaram o enredo 'Tempos Modernos' e acreditaram que as inovações tecnológicas que estávamos propondo traria mais experiência e interatividade com o público para o carnaval da Rosas", diz Elcio Brito, diretor da SPI Integração de Sistemas – empresa de engenharia líder na condução e implantação de projetos de indústria 4.0.

A Roseira levou para a avenida o Robô YuMi e o personagem ROXP4, criado em realidade aumentada. Fantasias carregavam dispositivos de QR Code, em que o público apontava o smartphone e entrava no desfile "vestindo" o figurino da escola, carros alegóricos em 3D, componentes da ala inclusiva usavam próteses biônicas, um aplicativo de celular foi disponibilizado gratuitamente, democratizando os conhecimentos sobre a revolução 4.0.

Graças ao trabalho conjunto entre as universidades USP, FEI e Mauá que desenvolveram experiências digitais com o apoio do IPT e da Universidade Federal do ABC (UFABC), além de especialistas em tecnologia e inovação, foi possível colocar todas as ideias em prática, ajudando a fomentar a importância de um país avançado tecnologicamente. "O debate sobre o futuro e nosso espaço neste novo mundo precisa ganhar força não apenas no dia a dia das empresas, como também das pessoas. A realidade brasileira de inovação está muito atrás no ranking mundial. E precisávamos ajudar o país a impulsionar esses avanças tecnológicos, trazendo essa discussão para o maior número de pessoas. E conseguimos isso por intermédio da Rosas de Ouro, durante a maior festa do país!", exalta Brito, que também é pesquisador da USP e coautor do livro Automação & Sociedade: Quarta Revolução Industrial, um olhar para o Brasil. Segundo ele, o carnaval já é um palco onde a sociedade se manifesta sobre temas importantes.

"A transformação digital da Rosas de Ouro foi só o começo. Queremos que o Brasil aproveite as oportunidades trazidas pela revolução 4.0 e entendam a importância deste conceito", diz o executivo. "A tecnologia está presente no dia a dia das pessoas e ela vai ditar o rumo da nossa sociedade", completa.

FONTE SPI Integração

