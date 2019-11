Com superprodução, Lucas Queiroz lança clipe da música "Medida Sem Resultado"

Com mais de 21 mil seguidores no Instagram (@lucasqueirozcantor), o artista de 20 anos, nascido em Salvador, se consagra como um dos cantores de sucesso mais jovens da nova geração. Com o clipe, totalmente produzido na Bahia, Lucas Queiroz afirma ter feito seu melhor trabalho até agora. "Acredito que esse clipe representou tudo o que eu passei na minha vida depois que conheci a música. Coloquei todo o meu aprendizado em prática e superou a minha própria expectativa. Hoje é a produção que mais depositei meu amor e carinho pelo que faço", destacou.