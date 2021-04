Como os super-heróis podem ajudar a combater as consequências de COVID-19 em crianças.

Estudos recentes mostram que a pandemia de COVID-19 aumentou substancialmente os casos de ansiedade e depressão de crianças e adolescentes. " Não é apenas o lockdown que colabora para o surgimento de transtornos mentais no público infanto-juvenil, o fato do país estar passando por um momento socioeconômico delicado, com inúmeras pessoas desempregadas, além da percepção dos momentos de incerteza que estamos vivendo, colaboram para as altas prevalências de transtornos mentais em crianças que são observadas na clínica ", diz a psiquiatra infantil Dra. Laiana Quagliato.

Para combater esses sintomas no público infanto-juvenil e manter as medidas de isolamento social preconizadas foi criada pela Clínica de Psiquiatria do Desenvolvimento da Infância e Adolescência a Animated Therapy ®(Terapia Animada): uma terapia on-line que usa personagens animados em tempo real como interface para o terapeuta. Essa terapia é feita por psicólogos e psiquiatras especializados na aplicação da Terapia Cognitiva Comportamental em crianças. Os profissionais de saúde utilizam a interface de desenhos animados e personagens no tratamento das crianças.

Figura: Tela do terapeuta com a personagem Super-Tereza, um dos muitos personagens existentes, usada como interface para o terapeuta conversar on-line e em tempo real com a criança. O terapeuta através da sua webcam e microfone dá vida em tempo real ao personagem que vai interagir com a criança.

"A Terapia Animada ajudou muito a minha filha", diz Ana Carolina, mãe de Mariana de 8 anos de idade. "Eu e meu marido somos médicos e durante a pandemia estamos trabalhando o dobro da nossa escala normal no hospital. Isso porque com o adoecimento dos colegas as escalas de plantão ficam mais apertadas. Naturalmente eu e meu marido conversamos sobre o trabalho em casa e Mariana nos via estressados e nos ouvia falando sobre o aumento absurdo do número de mortes. Mariana começou a falar sobre mortes o tempo todo, estava muito ansiosa e não dormia bem. Após algumas sessões de Terapia Animada ela já estava bem melhor". A opção pela terapia on-line que usa a interface de personagens animados em tempo real se deu pois "Mariana é muito agitada, inquieta. Ela tem apenas 8 anos e achava muito chato conversar com um terapeuta pelo computador e nós não queríamos leva-lo ao atendimento presencial devido aos riscos nesse período de pandemia. Com a Terapia Animada Mariana conversa com o psicólogo on-line, por meio da Super- Tereza, uma super-heroína que foi utilizada justamente para ajudar Mariana a vencer seus medos e ansiedade". A Animated Therapy® mostra menores taxas de abandono do tratamento, deixa as crianças mais engajadas com a terapia e dessa forma, melhora de maneira mais eficaz os sintomas das crianças. "Nós damos boas-vindas a qualquer tratamento baseado em evidências que seja eficaz e que ajude as crianças com alterações no comportamento", diz a psiquiatra infantil Dra. Laiana Quagliato, coordenadora da Clínica de Psiquiatria do Desenvolvimento da Infância e Adolescência.

FONTE Clínica de Psiquiatria do Desenvolvimento da Infância e Adolescência

