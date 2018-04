Conçu pour les réalisateurs de films sur mobile - enregistrez des vidéos à gros budget à partir d'une configuration à petit budget grâce au Smooth 4 de ZHIYUN

« Autrefois, la réalisation professionnelle de films nécessitait des équipements volumineux et des coûts prohibitifs. Aujourd'hui, à l'heure où les technologies progressent, les plafonds de la réalisation de films sont abaissés et les besoins explosent. Non seulement les blogueurs vidéo, mais également les réalisateurs professionnels commencent à filmer sur des téléphones », a déclaré Leo Wong, directeur des produits chez Zhiyun. « Pour la première fois dans l'industrie, une manivelle de suivi de point est intégrée à un stabilisateur de téléphone. Aujourd'hui grâce au Smooth 4, vous pouvez même effectuer des prises classiques avec effet vertigo et reproduire des effets rapides de transition de scènes qui ne pouvaient être observés autrefois que dans les superproductions hollywoodiennes. »

Principales caractéristiques :

1. Panneau hautement intégré pour un contrôle direct

Le Smooth 4 offre des opérations commandées de raccourci uniques qui réduisent l'inconvénient de devoir constamment toucher l'écran, et c'est de cette manière que tous les paramètres de la caméra du téléphone peuvent être contrôlés, notamment le ratio de résolution, la compensation d'exposition et l'iSO, via le Smooth 4.

En pressant simplement le bouton, les utilisateurs peuvent basculer entre les caméras avant et arrière, prévisualiser la séquence, activer la lumière LED, prendre des photos panoramiques, et même des vidéos hyper-accélérées.

2. Manivelle à suivi de point pour un zoom et une focalisation flexibles

En tournant sa manivelle à suivi de point unique, les utilisateurs peuvent facilement zoomer en avant/en arrière la séquence, et créer diverses images. Les utilisateurs peuvent même effectuer des prises avec effet vertigo grâce à l'application, ouvrant ainsi davantage de possibilités de tournage. La seule limite est l'imagination.

3. Mode PhoneGo pour une transition instantanée de scènes

En pressant simplement le bouton situé à l'arrière, les utilisateurs peuvent activer le suivi à vitesse maximale du Smooth 4 grâce au mode PhoneGo. Dans ce mode, le Smooth 4 suit chaque mouvement de manière synchronisée. La transition de scènes s'effectue en un éclair.

À propos de ZHIYUN - www.zhiyun-tech.com

Animée par la mission consistant à délivrer des solutions révolutionnaires pour l'imagerie et la réalisation professionnelles de films, ZHIYUN, société pionnière ayant créé le 1er stabilisateur de caméra au monde, fournit aux photographes et réalisateurs de films du monde entier une gamme complète d'outils innovants permettant de libérer leur créativité.

