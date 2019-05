Concurso de fotografía internacional sobre el Gran Canal de Jiangsu, China, invita a los fotógrafos a participar

NANJING, China, 30 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- El 30 de abril de 2019 comienza "Rima del Agua", el concurso de fotografía internacional sobre el canal de Jiangsu organizado por el Departamento de Cultura y Turismo de la provincia de Jiangsu. El concurso recogerá los trabajos fotográficos turísticos y culturales sobre la "ciudad canal" de Jiangsu de fotógrafos de todo el mundo.

El agua y Jiangsu parecen haber nacido juntas. El ritmo del agua y el sustento del agua han traído la prosperidad a Jiangsu.

De todos los sistemas hidráulicos de Jiangsu, el Gran Canal, Patrimonio Cultural de la Humanidad, es indudablemente el testigo más poderoso de la civilización humana y la sabiduría. Jiangsu se encuentra en la zona media del Gran Canal y ofrece muchos tipos de legado cultural intangible a lo largo del canal, como la ópera Kunqu, el instrumento de cuerdas guqin, los bordados de Suzhou, los brocados, las artesanías talladas de jade, la xilografía y habilidades tradicionales con estructuras de madera.

Donde hay agua, hay personas; donde hay personas, hay vida e historias.

Las fotos deben reflejar las tradiciones culturales, las costumbres populares, los paisajes y el desarrollo turístico de las ciudades del canal en Jiangsu. Cada concursante puede presentar hasta seis trabajos, ya sean fotografías individuales o parte de un grupo; deben ser trabajos digitales a color. El tamaño requiere una longitud en pixeles de 1600-3000, en formato JPEG. La resolución debe ser 300 dpi. El tamaño de un archivo electrónico individual debe ser de 1,5 MB a 5 MB; está prohibido el uso de PS y otras modificaciones de procesamiento sobre la imagen original. El nombre del trabajo no debe mostrar el nombre del autor, su apodo o logo, etc., y no debe contener filigrana. El trabajo debe ir acompañado de datos básicos del concursante (nombre real, datos de contacto, etc.) y una descripción básica del trabajo (lugar, fecha y nombre del trabajo).

El premio es de hasta 5000 yuanes (incluye los impuestos).

La dirección de correo electrónico es wonderful_js@163.com, y el plazo para la presentación de trabajos vence el 15 de mayo de 2019.

Para más información, le rogamos hacer clic en http://t.cn/ESVH78D.

FUENTE The Department of Culture and Tourism of Jiangsu Province

