CONEXPO CON/AGG 2023: XCMG Machinery revela sua nova estratégia de marca nos EUA

A empresa anuncia seu novo slogan global "Solid for Succeed"

LAS VEGAS, 17 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A XCMG Machinery (SHE: 000425; a "XCMG"), terceira maior fabricante mundial de maquinário de construção, lançou sua nova estratégia de marca para o mercado dos EUA na CONEXPO-CON/AGG 2023, que aconteceu de 14 a 18 de março no Centro de Convenções de Las Vegas.

CONEXPO CON/AGG 2023: XCMG Machinery revela sua nova estratégia de marca para os EUA (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

A nova estratégia da empresa nos EUA é liderada por um novo slogan global, "Solid for Succeed", bem como por uma nova meta e filosofia da empresa. A XCMG tem como objetivo empregar a nova estratégia para formar uma nova cultura dentro da empresa, ao mesmo tempo em que adota novas tendências visando novos segmentos de mercado.

Sob esta nova estratégia para o mercado dos EUA, a empresa se concentrará em cinco áreas principais como base para o sucesso: internacionalização, produtos de ponta, atendimento ao cliente, desenvolvimento verde e desenvolvimento inteligente.

O quadrante final da nova estratégia da XCMG para o mercado dos EUA diz respeito às ambições da empresa como uma unidade geral. A XCMG se esforça para se estabelecer como uma "companhia capacitadora ao seu serviço", demonstrando sua dedicação a seus clientes enquanto fornece insights profundos usando sua visão do setor. A empresa tem como objetivo atender a todos os seus clientes como uma unidade coletiva na qual seus clientes possam confiar.

O novo slogan, "Solid to Succeed", marca o compromisso da empresa de agir incessantemente em sua resposta a seus clientes, com o objetivo final de tempo de inatividade zero para eles como um parceiro final.

A XCMG também atualizou sua missão para abranger "capacidade de resposta e valor". A empresa se dedica a ser sempre responsiva, proativa e constantemente criar valor extraordinário para os clientes sob a perspectiva de qualidade, serviços e tecnologia.

A XCMG escolheu o novo slogan como meio de demonstrar sua escala global aliada à dedicação em localizar suas operações. O slogan prospectivo também destaca como a empresa responde ativamente a todas as tendências tecnológicas valiosas como parte de sua missão de atender seus clientes de forma eficaz. Além disso, o slogan mostra a atitude centrada no cliente da empresa e a rápida resposta às necessidades do mercado de forma ambientalmente responsável. A empresa priorizará produtos de alta qualidade e controle de risco à medida que busca se desenvolver rapidamente como uma empresa de classe mundial.

Em escala global, o sucesso da empresa até o momento é inegável. Além de ser a terceira maior fabricante de maquinários de construção do mundo, a XCMG é a maior fabricante de guindastes móveis do mundo e é a maior fabricante de equipamentos originais (OEM) da China há 34 anos consecutivos. A empresa também injeta 5% de sua receita operacional todos os anos em pesquisa e desenvolvimento, buscando continuamente a inovação.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2035103/CONEXPO_CON_AGG_2023_XCMG_Machinery_Unveils_Its_New_US.jpg

FONTE XCMG Machinery

