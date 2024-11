Configit und PTC schließen strategische Partnerschaft zur Komplexitätsbeherrschung im Konfigurationsmanagement der Fertigungsindustrie

Die Integration von CLM und PLM optimiert das Konfigurationsmanagement und fördert schnellere Markteinführung sowie höhere Kundenzufriedenheit.

KOPENHAGEN, Dänemark, 1. November 2024 /PRNewswire/ -- Configit, weltweit führender Anbieter im Bereich Configuration Lifecycle Management (CLM), gab heute eine strategische Partnerschaft und gemeinsame Marktstrategie mit PTC bekannt, einem global führenden PLM-Softwareunternehmen für Entwicklung, Design, Fertigung und Service von Produkten. Die Zusammenarbeit der Unternehmen verbindet Configits CLM-Lösungen mit den PLM-Systemen von PTC, um dem Markt eine umfassende, konsistente Lösung zur Bewältigung der Komplexität in der Produktkonfiguration über den gesamten Lebenszyklus und alle relevanten Branchen hinweg zu bieten.

Die Partnerschaft adressiert eine zentrale Herausforderung der Fertigungsindustrie: die Verwaltung kundenspezifisch konfigurierbarer Produkte über alle Bereiche der Mechanik, Elektronik und Software hinweg. Die Integration von PLM und CLM hilft Herstellern variantenreicher Produkte, die Produktentwicklung zu optimieren, die Markteinführungszeit zu verkürzen und die Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Produkte zu verbessern. Dies ist besonders wichtig in der gegenwärtigen Marktlage, in der die Nachfrage nach personalisierten und konfigurierbaren Produkten signifikant zunimmt.

Die Kombination der CLM-Lösung von Configit mit dem Windchill-PLM von PTC ermöglicht Kunden einen nahtlosen Fluss von validen Konfigurationsdaten über alle Phasen des Produktlebenszyklus hinweg. Dadurch ist sichergestellt, dass die Konfigurationsregeln der Technik in der gesamten Organisation entlang der Wertschöpfungskette konsistent angewendet werden, auch in allen Vertriebskanälen wie beispielsweise in CPQ-Systemen, hier ergänzt um relevante Vertriebs- und Marktregeln des Produktmanagements für eine schnellere Angebots- und Auftragsbearbeitung.

Globale Hersteller komplexer und variantenreicher Produkte werden durch diese Partnerschaft in der Lage sein,

Komplexität besser zu beherrschen und das Management von Produktvarianten effizienter zu gestalten, was zu schnellerer Markteinführung und niedrigeren Produktionskosten führt.

einen optimierten Prozess zu schaffen, in dem Konfigurationsdaten zentralisiert sind, die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen verbessert und das Risiko von Fehlern verringert wird.

hochwertigere Produkte mit erweiterten Personalisierungsoptionen anzubieten, indem die Komplexität konfigurierbarer Produktfamilien effizienter verwaltet wird.

eine bessere Daten-Synchronisation und eine „Shared-Source-of-Truth" zu nutzen, die zu effektiveren Entscheidungen und schnelleren Reaktionen auf Marktveränderungen führen.

eine verbesserte Rückverfolgbarkeit zu erreichen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu unterstützen und das Bestandsmanagement zu verbessern.

Die Partnerschaft wird auch die digitale Transformation in der diskreten Fertigung erleichtern, indem PLM-Informationen mit nachgelagerten Anwendungen wie CRM, CPQ und ERP integriert und harmonisiert werden. Dies wird nicht nur die Effizienz im gesamten Produktlebenszyklus steigern, sondern auch neue Geschäftsmodelle wie Product-as-a-Service unterstützen, sodass Unternehmen die steigende Nachfrage nach nachhaltigeren und personalisierten Produkten transparent erfüllen können.

Dr. Florian Harzenetter, Senior Director, Global Industry Advisor bei, sagte: „PTC Windchill steuert den gesamten Produktlebenszyklus und Configit CLM sorgt dafür, dass konfigurierbare Versionen der Produkte effektiv geliefert werden können. Diese Partnerschaft schafft einen effizienten Prozess, der Fehler beseitigt und Produkte schneller und mit mehr Anpassungsmöglichkeiten auf den Markt bringt. Configit ist ein idealer Partner für uns und wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft."

Johan Salenstedt, CEO von Configit, sagte: „CLM und PLM sind eine gewinnbringende Kombination im heutigen schnelllebigen Markt, in dem Kunden eine individuelle Konfiguration als selbstverständlich ansehen. Gemeinsam schaffen PLM und CLM einen integrierten Ansatz, der Konsistenz in Produktentwicklung, Anpassung und Lieferung gewährleistet. PTC ist ein globaler Marktführer im Bereich PLM und wir sind zuversichtlich, dass diese Partnerschaft den Verkaufsteams ermöglichen wird, realisierbare Konfigurationen anzubieten, die die Produktionsteams umsetzen können – was zu zufriedeneren Kunden führt."

