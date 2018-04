Congrès à Vienne: à nouveau plus d'un milliard d'euros en valeur ajoutée en 2017

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/678054/Meeting_Preparation_Vienna.jpg )

En 2017, comme l'année précédente, Vienne a accueilli plus de 4 000 conférences, événements corporatifs et programmes incitatifs. 611 000 personnes y ont participé (+8 % par rapport à 2016), résultant en 1 874 000 nuitées hôtelières (+9 %). À l'échelle nationale, la valeur ajoutée générée par l'industrie des congrès de Vienne a augmenté d'environ 78 % depuis 2008, apportant 1,163 milliard d'euros (+8 %) au produit intérieur brut de l'Autriche en 2017. La part du lion, 79 %, revient aux conférences internationales. Les congrès, conférences et programmes incitatifs ont représenté 21 000 emplois à temps plein en Autriche. Au total, la capitale fédérale autrichienne a enregistré 15,5 millions de nuitées hôtelières en 2017 (+3,7 % - un autre record), dont 12 % étaient attribuables à l'industrie des congrès.

« Vienne a l'avantage d'être un carrefour facile d'accès au centre de l'Europe, de disposer d'un secteur hôtelier de gammes variées et d'espaces d'accueil bien adaptés », a expliqué Norbert Kettner, directeur du tourisme. « Ces facteurs sont appréciés par les organisateurs de congrès importants qui restent fidèles à Vienne : par exemple, le Congrès européen de radiologie, comptant plus de 20 000 participants, se tiendra à Vienne jusqu'en 2025, tout comme l'assemblée générale annuelle de l'Union européenne des géosciences jusqu'en 2024. » De nombreux congrès de petite et moyenne taille se tiendront à Vienne dans la seconde moitié de 2018, lorsque l'Autriche prendra la présidence du Conseil de l'Union européenne. Vienne est maintenant accessible par vols directs depuis près de 200 villes du monde entier et dispose actuellement d'environ 66 000 lits d'hôtel. Le Bureau des conventions de Vienne, qui dépend de l'Office de Tourisme de Vienne, est soutenu par la ville de Vienne et la Chambre économique de Vienne.

