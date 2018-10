Conheça Figueiredo Gel: o empresário que é amigo das celebridades

Gel sempre esteve ligado aos principais eventos culturais, artísticos e musicais de sua região, e agora está a expandir seus horizontes para eventos nacionais e internacionais. Figueiredo Gel é presença VIP garantida na maioria dos eventos ligados ao forró e ao sertanejo. Além da questão da paixão pela música, Gel sempre trabalhou com produção de eventos, shows artísticos e chegou a ter uma casa noturna de shows. No entanto, sua fama cresceu quando o empresário começou a registrar um pouco de sua rotina pessoal atuação profissional com artistas e pessoas famosas.

Figueiredo Gel compartilha em seu Instagram momentos com as amizades que fez nesse meio, com personalidades como Wesley Safadão, Gabriel Diniz, Xandy Aviões, Jonas Esticado e tantos outros que passou a ter relacionamento pessoal, para além dos negócios. Hoje ele tem mais de 400 mil seguidores na rede social, e o número cresce a cada dia, afirmando sua posição como influenciador.

O influencer Carlinhos Maia, com mais de 10 milhões de seguidores, é um dos que apoiam Gel em sua caminhada nas redes sociais. Gel viajou a Penedo, Alagoas, para conhecer a vila de Carlinhos e fizeram vários posts bem humorados para os seguidores.

Gel também chama a atenção de seus seguidores nas redes sociais por ser um referencial de boa forma, fitness e vida saudável. O baiano tem como inspiração o Dr. Barakat, respeitado endocrinologista conhecido por sua atuação junto a jogadores de futebol e celebridades.

O empresário consolida-se como influenciador digital também por partilhar com seus seguidores um pouco de sua vida pessoal, viagens e eventos que comparece. Em recente viagem à Europa, Figueiredo Gel foi recepcionado por Wesley Safadão em Paris durante a turnê do cantor pela Europa, e também recepcionou os jogadores Marquinhos e Thiago Silva do Paris Saint-Germain. Gel fez fotos exclusivas desse encontro, o que lhe rendeu milhares de interações na rede social.

